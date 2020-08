FACCIO COSE, VEDO "GENDER" - DAL 2021 AL FESTIVAL DEL CINEMA DI BERLINO I PREMI PER L'INTERPRETAZIONE DIVENTERANNO NEUTRI RISPETTO AL GENERE: I RICONOSCIMENTI PER IL MIGLIOR ATTORE E LA MIGLIORE ATTRICE SARANNO SOSTITUITI DA UN ORSO D'ARGENTO PER LA MIGLIORE PERFORMANCE PROTAGONISTA, E UN ORSO D'ARGENTO PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE NON PROTAGONISTA

Laura Zangarini per il "Corriere della Sera"

I direttori del Festival internazionale del cinema di Berlino Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian hanno annunciato ieri un importante cambiamento: a partire dall'edizione 2021 (11 -21 febbraio), i premi per l'interpretazione diventeranno neutri rispetto al genere.

I riconoscimenti per il miglior attore e la migliore attrice saranno sostituiti da un Orso d'argento per la migliore performance protagonista, e un Orso d'argento per la migliore interpretazione non protagonista, assegnati ciascuno su base neutra rispetto al genere. «Crediamo che, in campo attoriale, non separare i premi in base al genere costituisca un segnale per una maggiore consapevolezza verso la sensibilità di genere nell'industria cinematografica», hanno dichiarato Rissenbeek e Catrian, rispettivamente direttore esecutivo e direttore artistico della Berlinale.

L'Orso d'argento per attore e attrice viene assegnato dal 1956. I vincitori dell'edizione 2020 del festival, svoltasi poco prima della diffusione della pandemia Covid-19, sono stati Elio Germano, protagonista di Volevo nascondermi , il film di Giorgio Diritti dedicato al pittore Antonio Ligabue; e Paula Beer interprete di Undine , di Christian Petzold.

Il festival ha anche confermato l'eliminazione del Premio Alfred Bauer (riconoscimento intitolato al direttore della Berlinale dal 1951 al 1976), sospeso quest' anno a causa delle rivelazioni sul legame di Bauer con il nazismo (era un funzionario di primo piano del Ministero della propaganda guidato da Joseph Goebbels).

Al suo posto sarà consegnato il Premio della Giuria - Orso d'argento. Oltre alla ridefinizione dei premi, la Berlinale ha fatto sapere che, per l'edizione 2021, proseguono i piani per organizzare un festival in presenza.

E inoltre l'European Film Market (EFM), uno dei principali mercati cinematografici del mondo che nel periodo del festival rappresenta il centro degli affari per gli addetti ai lavori, lo si sta pensando come un modello ibrido di attività online e offline. «Festival e mercati sono luoghi di incontro e comunicazione - hanno sottolineato Chatrian e Rissenbeek -. Questo vale sia per il pubblico che per l'industria.

Una caratteristica importante dei festival risiede proprio nel loro vivace rapporto con gli spettatori. Durante la pandemia è diventato ancora più chiaro che abbiamo bisogno di analoghi spazi di esperienza nel regno della cultura. Siamo lieti - hanno proseguito i due direttori - che, in tutto il mondo, si stiano nuovamente svolgendo festival con un pubblico fisicamente presente, e auguriamo ai nostri colleghi ampio successo».

La programmazione e il numero totale dei film ospiti della Berlinale 2021 saranno definiti dalla direzione nelle prossime settimane. E una delle sezioni del festival, la sezione «Generazione», mostrerà solo film con una durata di almeno 60 minuti, senza cortometraggi.

