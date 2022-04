FAI-DA-TE PER MODO DI DIRE – APPLE HA APERTO “SELF SERVICE REPAIR”, UN SITO DEDICATO AI RICAMBI, MANUALI E TUTTI I COMPONENTI NECESSARI PER LE RIPARAZIONI DEGLI IPHONE– AL MOMENTO IL SERVIZIO È ATTIVO SOLO IN AMERICA E SOLO IN FUTURO SARÀ ESTESO IN EUROPA – L’INIZIATIVA HA SCATENATO DELLE POLEMICHE: CUPERTINO OFFRE LA POSSIBILITÀ DI NOLEGGIARE PER SETTE GIORNI GLI STRUMENTI NECESSARI MA...

Alessio Lana per www.corriere.it

Apple ha aperto il negozio che permette di riparare l’iPhone da soli e presto sarà possibile aggiustare anche i Mac. Disponibile per ora solo negli Usa, Self Service Repair è un sito dedicato ai ricambi, ai materiali, ai manuali e a tutti i componenti necessari non solo per le riparazioni ma anche per allungare la longevità dei dispositivi.

Pensiamo per esempio al cambio della batteria: la sua usura è inarrestabile e spesso basta cambiare solo questo pezzo per evitare di buttare tutto il telefono, creare rifiuti elettronici e rispondere a quel diritto alla riparazione che è stato richiesto anche dall’Unione europea.

COME FUNZIONA

Al momento il servizio è attivo solo per iPhone, o meglio per l’iPhone SE 3 e per i vari modelli di iPhone 12 e 13, dal mini al Pro Max (Ma in futuro sarà aperto ai MacBook con processore M1 e poi esteso in Europa). Le componenti sostituibili prevedono la batteria e il display, lo speaker inferiore e il modulo fotografico, l’alloggio della Sim e il Taptic engine, il modulo che fa vibrare il telefono.

Oltre a vendere i pezzi, Apple offre la possibilità di noleggiare per sette giorni gli strumenti necessari per sostituirli. Sono racchiusi nel Tool Kit, una valigetta nera che contiene dai cacciaviti alla pressa per la batteria. Ma come muoversi? Facile, ci sono anche i manuali.

RIPARARE L’IPHONE CONVIENE?

Il punto però è questo: conviene? Facciamo un paio d’esempi. Sostituire la batteria di un iPhone 12 costa 70,99 dollari per tutti i componenti necessari più 49 dollari per l’affitto del Tool Kit.

Il totale è quindi 119,99 dollari ma se si dà indietro la batteria usata vengono rimborsati 24,15 dollari, portando il totale a 95,84 dollari. Un po’ fuori mercato se si pensa che Apple negli States sostituisce la batteria per 69 dollari (a cui volendo se ne possono aggiunge 6,95 per la spedizione). E fanno tutto loro.

Il prezzo dei singoli componenti invece è interessante. La batteria per iPhone 12 meno il rimborso per chi dà indietro quella usata costa di 46,84 dollari. Sono circa 44,45 euro, praticamente come una batteria di terze parti: Amazon infatti propone un kit di riparazione a 32,80 euro.

Sia chiaro, il servizio per riparare l’iPhone si rivolge ai «tecnici che hanno le conoscenze e l’esperienza per riparare dispositivi elettronici», come avverte l’azienda, e il consiglio per la «maggioranza dei clienti» è di rivolgersi a un professionista.

LE CRITICHE DI IFIXIT

Anche iFixit, centro pulsante del diritto alla riparazione globale, ha detto la sua. Ha puntato il dito soprattutto sulla richiesta del numero Imei del telefono quando si compra un pezzo. L’approvazione del produttore per installare un pezzo non offre “vantaggi al proprietario del prodotto, ma consente ad Apple di mantenere il controllo sul processo di riparazione”, si legge, “significa anche che Apple può decidere di interrompere il supporto alle riparazioni” e che “può effettivamente inserire una data di scadenza su qualsiasi prodotto che necessita di riparazione”.

