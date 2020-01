FAKE-BOOK! MARK ZUCKERBERG HA DECISO DI BANDIRE I DEEPFAKE DAL SOCIAL NETWORK IN VISTA DELLE ELEZIONI AMERICANE: A VALUTARE SARÀ UN TEAM UMANO DI MODERATORI ED ESPERTI E LA CENSURA NON DOVREBBE APPLICARSI AI VIDEO DI PARODIA O SATIRA. IL RISCHIO È CHE LE PERSONE CI CASCHINO LO STESSO, NONOSTANTE FINORA LA TECNOLOGIA DEEP FAKE SIA UNA MEZZA SÒLA E VADA FORTE SOLO COI PORNO – VIDEO

Virginia della Sala per “il Fatto Quotidiano”

Se sui social network può essere difficile stabilire il confine tra una opinione e una bugia, tra una bufala e una diversa prospettiva sulle cose, sarà ancora più complicato distinguere tra un video reale e un cosiddetto deepfake, pratica che - con la manipolazione delle immagini ad alto livello - spodesterà il buon vecchio "mi hanno hackerato l' account" come scusa per negare una gaffe.

Dopo Twitter, lo ha capito anche Facebook che in vista delle elezioni Usa ha deciso di vietare questi contenuti che manipolano la realtà utilizzando il mezzo di comunicazione più potente: il video.

Cos' è. Con il termine deepfake (falso profondo) ci si riferisce a video e immagini che sfruttando gli algoritmi di intelligenza artificiale e il cosiddetto machine learning (la capacità delle macchine di imparare dall' esperienza per adattarsi autonomamente alle situazioni) simulano fattezze, movimenti e voce delle persone rendendo difficile distinguere realtà e finzione. Finora la tecnica è stata utilizzata soprattutto nei video porno per fingere ci fossero celebrità. Oggi potrebbe servire per far dire o fare a un candidato qualsiasi cosa.

Il social network di Zuckerberg, che da sempre applica ai contenuti politici una prassi ritenuta troppo morbida dagli esponenti democratici Usa, basata sulla sola riduzione della visibilità dei contenuti quando non violino la policy della piattaforma, stavolta ha deciso di vietare questa tecnologia. Ha assicurato che ci sarà un team di moderatori ed esperti verificatori che valuterà i video manipolati e quelli critici, rintracciati anche attraverso procedimenti automatizzati.

Il rischio, infatti, è che ci sia lo stesso problema con cui Facebook ha avuto a che fare a lungo. Il tentativo di far rispettare la policy contro l' odio, la nudità e il linguaggio d' odio ha spesso generato una vera e propria involontaria censura nei confronti della satira e dell' arte: gli algoritmi rilevavano una parola vietata e non riuscivano a distinguere se fosse nel contesto di una opera letteraria o di una vignetta satirica.

E se dovesse accadere lo stesso con video e immagini satiriche? "Questa politica - spiega Monika Bickert, vicepresidente del Global Policy Management - non si applica a contenuti che siano parodia o satira, o a video che siano stati modificati esclusivamente per omettere o cambiare l' ordine delle parole". Quelli borderline non saranno rimossi, ma il social assicura che ne sarà ridotta significativamente la distribuzione, applicando sul contenuto un avviso che informa gli utenti.

"Se rimuovessimo semplicemente i video manipolati contrassegnati dai correttori di fatti come falsi, sarebbero ancora disponibili altrove in Rete o sull' ecosistema dei social media - dice la Bickert -. Lasciandoli ma etichettandoli come falsi forniamo così informazioni importanti".

I casi. In Italia il caso più famoso di deepfake è il finto dietro le quinte di Matteo Renzi trasmesso da Striscia la Notizia a settembre, nel quale l' ex premier si prendeva gioco di tutti, da Conte a Mattarella.

Negli Usa, invece, nelle ultime settimane la polemica aveva investito la speaker del Congresso, Nancy Pelosi: sui social è circolato un video in cui le sue dichiarazioni sono state rallentate per dare l' impressione che fosse ubriaca e quindi le sue parole strascicate. Non un deepfake, ma un' alterazione di cattivo gusto su cui i social dovranno prendere una decisione.

