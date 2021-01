8 gen 2021 15:30

FALSO VACCINO, VERO STRONZO - IN GRAN BRETAGNA UN UOMO HA INIETTATO UN FALSO VACCINO ANTI CORONAVIRUS A UNA 92NNE, FACENDOSI PAGARE 160 STERLINE - FINGENDO DI ESSERE UN OPERATORE DEL SERVIZIO SANITARIO, SI È INTRUFOLATO A CASA DELL’ANZIANA, APPROFITTANDO DELLA SUA BUONA FEDE, PER SPILLARLE I SOLDI - LA DONNA È STATA PORTATA IN OSPEDALE DOVE…