FAMO LA PACE? - SI TERRÀ IN SVIZZERA IL 15 E 16 GIUGNO LA CONFERENZA SULLA PACE IN UCRAINA MA A COSA PORTERA’, VISTO CHE LA RUSSIA NON PARTECIPERÀ? (ANZI, SOSTIENE DI NON ESSERE STATA NEANCHE INVITATA A QUELLO CHE IL CREMLINO HA DEFINITO “UN PROGETTO DEI DEMOCRATICI AMERICANI”) - ZELENSKY: "OGNI LEADER E PAESE CHE DESIDERA VEDERE L'AGGRESSIONE RUSSA FINIRE IN UNA PACE GIUSTA HA L'OPPORTUNITÀ DI UNIRSI AI NOSTRI SFORZI GLOBALI. LA PACE NON HA ALTERNATIVE. MA AFFINCHÉ IL TERRORE RUSSO VENGA SCONFITTO, È NECESSARIO GARANTIRE TUTTE LE FORME DELLA NOSTRA FORZA”

CONFERENZA SULLA PACE IN UCRAINA IN SVIZZERA A METÀ GIUGNO

PUTIN ZELENSKY

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 10 APR - La conferenza sulla pace in Ucraina si terrà in Svizzera a metà giugno. Lo ufficializza il governo svizzero. La conferenza che la Svizzera sta organizzando sulla "Pace in Ucraina" si terrà il 15 e 16 giugno in un hotel di lusso della Svizzera centrale, ha annunciato il governo svizzero. "Le condizioni per una conferenza che dia impulso a un processo di pace sono state sufficientemente soddisfatte. Il primo passo sarà quello di sviluppare un'intesa comune tra gli Stati partecipanti sul percorso per una pace globale, giusta e duratura in Ucraina", ha dichiarato il governo in un comunicato stampa.

putin zelensky

ZELENSKY, PAESI CHE VOGLIONO LA PACE GIUSTA VENGANO IN SVIZZERA

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Ogni leader e Paese che desidera vedere l'aggressione russa finire in una pace veramente giusta ha l'opportunità di unirsi ai nostri sforzi globali e partecipare al primo vertice di pace, che si terrà in Svizzera a giugno. Ci stiamo preparando per il vertice e i suoi risultati concreti, come una chiara posizione globale sulla giusta fine di questa guerra". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riportando un passaggio del suo discorso serale.

MEME ZELENSKY PUTIN

"La pace non ha alternative. Tuttavia, affinché ciò accada e affinché il terrore russo venga sconfitto, è necessario garantire tutte le forme della nostra forza. Per proteggerci dal terrore, abbiamo bisogno di forza fisica. Ciò include la difesa aerea, le capacità di prima linea, la capacità di ottenere i risultati necessari nel Mar Nero, la produzione interna di armi, la resilienza economica dell'Ucraina, la pressione dei partner sulla Russia e il massimo consolidamento globale. Non abbiamo il diritto di fallire in nessuno di questi aspetti", ha sottolineato.

vladimir putin volodymyr zelensky

ZELENSKY, 'IN SVIZZERA SVILUPPEREMO VISIONE PER UNA PACE GIUSTA'

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Ho parlato con la presidente Viola Amherd e ho ringraziato la Svizzera per il suo costante sostegno, compresa la decisione odierna di stanziare 5 miliardi di franchi svizzeri per la ricostruzione dell'Ucraina. Abbiamo discusso dei preparativi per il primo vertice globale sulla pace in Svizzera, previsto per giugno di quest'anno".

putin zelensky biden

Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il vertice si baserà sul nostro precedente lavoro sull'attuazione della formula di pace in quattro incontri di consulenti per la sicurezza nazionale a Copenaghen, Jedda, Malta e Davos. Continuiamo a lavorare a stretto contatto per incoraggiare il numero di Paesi più ampio possibile a partecipare al vertice, al fine di sviluppare una visione comune e pratica per raggiungere una pace giusta, duratura e globale per l'Ucraina", ha concluso.

zelensky putin

SVIZZERA, RUSSIA NON SARÀ PRESENTE ALLA CONFERENZA DI PACE

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 10 APR - La Russia non parteciperà alla conferenza sulla pace in Ucraina organizzata dalla Svizzera il 15 e 16 giugno: lo ha annunciato il ministro degli Esteri svizzero. Mosca "non ha intenzione di venire", ha dichiarato Ignazio Cassis in una conferenza stampa, pur affermando che "un processo di pace non può essere raggiunto senza la Russia, anche se non sarà presente al primo incontro".

MOSCA, 'CONFERENZA DI PACE IN SVIZZERA È UN PROGETTO USA'

volodymyr zelensky e vladimir putin 1

(ANSA-AFP) - MOSCA, 10 APR - La Russia ha bollato la conferenza in Svizzera "sulla pace in Ucraina" come un progetto "americano". La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che "dietro" la conferenza di pace in Svizzera "ci sono i democratici americani che hanno bisogno di fotografie e video di eventi che indicherebbero che il loro progetto 'Ucraina' è ancora a galla". Lo riporta la Tass. "Il fatto che uccideranno altre migliaia di ucraini non disturba nessuno. Le elezioni negli Stati Uniti sono tutto, l'Ucraina non è niente: questo è il criterio principale dell'attuale politica americana", ha dichiarato la portavoce della diplomazia della Russia, le cui truppe hanno invaso l'Ucraina.

volodymyr zelensky e vladimir putin 3

MOSCA, NON INVITATI IN SVIZZERA, IN OGNI CASO RIFIUTEREMMO

(ANSA) - ROMA, 10 APR - La Svizzera non ha invitato la Russia alla conferenza per la pace in Ucraina, e qualora dovesse arrivare un invito Mosca lo rifiuterà. Lo ha affermato l'ambasciata russa in Svizzera, secondo quanto riportato dalla Tass.