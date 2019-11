LO FAMO STRANO? – VIAGGIO NEL MONDO DELLE APP E DEI SITI DI APPUNTAMENTO FETISH DOVE L’ANONIMATO È GARANTITO E SI POSSONO INCONTRARE PERSONE CHE CONDIVIDONO LE STESSE PERVERSIONI: DAL PIÙ “NORMALE” BONDAGE, ALLA PRIVAZIONE SENSORIALE E ALL’ELETTROCUZIONE – TRA PERSONE CHE SI ECCITANO CON LE PIANTE E INDIVIDUI ATTRATTI SESSUALMENTE DAI GIGANTI BISOGNA FARE ATTENZIONE A…

DAGONEWS

bondage 9

Internet offre la possibilità di navigare ovunque noi vogliamo. Non importa quanto sia di nicchia ciò che cerchiamo, quindi non sorprende che le app e i siti di appuntamenti fetish siano sempre più popolari online.

Tra di loro si differenziano in poche cose, la maggior parte consente agli utenti di registrarsi in modo anonimo, inserire le loro preferenze sessuali e quindi navigare in un luogo dove si incontrano utenti che vogliono sperimentare nuovi mondi.

bondage 8

Tra le categorie ci sono quelle più tradizionali, come il BDSM, e opzioni più estreme come la privazione sensoriale, l’elettrocuzione e il “water bondage”. Sono siti come questi che Grace Millane, la ragazza inglese uccisa durante il sesso con un ragazzo incontrato su Tinder in Nuova Zelanda, stava usando nei mesi precedenti la sua morte. Il processo ha gettato nuova luce su questi mondi aprendo alla necessità che i partecipanti siano consapevoli chi si puo' incontrare.

bondage 6

Whiplr - il sito sul quale Millane era iscritta - non richiede alcuna identificazione e la registrazione richiede meno di cinque minuti. Agli utenti viene richiesta una foto, ma molti usano immagini false.

In effetti, l'anonimato è promosso come un vantaggio per molti di questi siti visto che gli utenti vogliono comprensibilmente rimane anonimi. Solo un sito - KinkD - richiede agli utenti di inviare un ID per la verifica prima che un profilo venga attivato.

bondage 12

I membri di questi siti possono connettersi con utenti che hanno le stesse passioni, alcune delle quali sono veramente singolari: dalla dendrofilia, un’eccitazione data dalle piante, alla macrofilia, l’attrazione sessuale verso persone giganti. Come con la maggior parte dei social media, gli utenti sono liberi di parlare tra loro in privato, possono iscriversi a eventi e incontri che consentono loro di conoscersi.

privazione sensoriale fetish

Dal lancio nel 2015, Whiplr ha circa 1,2 milioni di utenti, con circa 50.000 chat e messaggi e video condivisi ogni giorno. Fetlife.com, uno dei più antichi siti di appuntamenti fetish sul web, ha circa 8,2 milioni di membri che condividono 44 milioni di foto tra loro.

