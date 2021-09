FAMOSE DU’ SPAGHI ALGHE E OJO – IL PRODUTTORE DI PASTA ANDRIANI, E LA START-UP PUGLIESE APULIAKUNDI, HANNO CREATO GLI SPAGHETTI ALLA SPIRULINA “AD IMPATTO ZERO” - LA SPIRULINA È UNA MICROALGA CARATTERIZZATA DA UN ELEVATO VALORE NUTRIZIONALE E DA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE ED È STATA DEFINITA DALLA FAO IL "CIBO DEL FUTURO"

SPAGHETTI ALLA SPIRULINA

Andriani, azienda di Gravina in Puglia specializzata nella produzione di pasta senza glutine, e ApuliaKundi, start-up pugliese che produce l'alga spirulina definita dalla Fao il "cibo del futuro", hanno siglato una intesa grazie alla quale saranno prodotti, tra l'altro, gli spaghetti alla spirulina, attraverso un processo che consentirà di risparmiare acqua e catturare l'anidride carbonica restituendo ossigeno all'ambiente.

L'acqua in cui verrà coltivata la Spirulina, infatti, sarà quella utilizzata per il processo di produzione della pasta negli stabilimenti di Andriani, recuperata e purificata attraverso un impianto di ossidazione abbinato ad uno di osmosi inversa. La Spirulina, dopo essere stata raccolta, verrà pressata, estrusa ed essiccata a freddo al fine di preservare le sue caratteristiche nutrizionali.

Successivamente una parte dell'alga verrà utilizzata da Andriani come ingrediente nella produzione di pasta biologica, aggiungendola alla farina di riso integrale, naturalmente gluten free. La pasta, a marchio Felicia, farà il suo ingresso nella grande distribuzione. La restante parte di Spirulina verrà utilizzata da ApuliaKundi per altri prodotti tra cui stick e compresse che sono già in commercio.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Gravina in Puglia. Considerata sin dall'antichità il "cibo degli dei", la spirulina è una microalga di colore verde-blu caratterizzata da un elevato valore nutrizionale e da un basso impatto ambientale. Ha il più alto contenuto di proteine vegetali, circa il 60-65%, che contengono tutti gli aminoacidi essenziali e con un basso contenuto calorico e di colesterolo.

Inoltre coltivare Spirulina - è stato sottolineato nel corso della presentazione dell'iniziativa - non causa inquinamento e contribuisce all'abbattimento dei gas serra catturando l'anidride carbonica e restituendo ossigeno nell'aria. ApuliaKundi nel 2010 ha dato vita a un'idea nata in Africa, in occasione di un progetto di cooperazione internazionale in un villaggio in Malawi.

Da quel momento ha scelto di occuparsi di ricerca nell'ambito delle micro alghe e di produzione di 'spirulina K', italiana, biologica e pura al 100%. Danila Chiapperini, project manager di Apulia Kundi, ritiene che l'intesa con Andriani sia "un messaggio da dare ai giovani del nostro territorio, a chi pensa che per fare innovazione occorra andare via dalla nostra terra: soprattutto - spiega - è un messaggio di cooperazione contrapposta alla competizione che si vede ogni giorno".

Michele Andriani, amministratore delegato dell'omonimo pastificio, sottolinea che "c'è molta vita in quello che si fa con ApuliaKundi, oltre che tanta tecnologia. Abbiamo deciso di aiutare questa start-up con un ruolo di acceleratore di impresa ma senza entrare nella governance".

Quanto alla capacità produttiva dell'impianto, Raffaele Settanni, Ceo di ApuliaKundi, evidenzia che si varia "dalle tre alle cinque tonnellate all'anno, mantenendo la stagionalità e il bioritmo della Spirulina".

Circa tre grammi al giorno di spirulina al giorno - è stato sottolineato - forniscono le proteine necessarie per avere forza ed elasticità dei muscoli, oltre che vitamine, antiossidanti e omega. L'alga non fa ingrassare né dimagrire, ma velocizza il metabolismo.

