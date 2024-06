FANATICI RELIGIOSI E DOVE TROVARLI (AL GOVERNO IN LOUISIANA) - IL REPUBBLICANO JEFF LANDRY HA CONTROFIRMATO UNA LEGGE STATALE CHE IMPONE CHE I DIECI COMANDAMENTI SIANO ESPOSTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE: DIVERSE ASSOCIAZIONI CHE DIFENDONO LA LIBERTÀ RELIGIOSA SONO SUL PIEDE DI GUERRA, MA LANDRY HA RILANCIATO: “NON VEDO L’ORA CHE MI FACCIANO CAUSA” – ORMAI NEGLI STATI UNITI IL CONFINE FRA STATO E RELIGIONE STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ POROSO...

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

I Dieci Comandamenti contengono insegnamenti fondamentali per gli studenti e quindi è bene che li abbiano sotto gli occhi (o appesi alle pareti) ogni giorno mentre stanno seduti dietro un banco in un'aula scolastica. Il governatore della Louisiana, il repubblicano Jeff Landry, ha controfirmato una legge statale che impone che i Dieci Comandamenti siano esposti in scuola.

È il primo Stato a prendere un simile provvedimento che già sta facendo discutere poiché mostra quanto nell'America odierna il confine fra Stato e religione sia alquanto poroso. Diverse associazioni, dall'American Civil Liberties Union sino alla Freedom Form Religion Foundation, hanno già minacciato una battaglia legale che con tutta probabilità arriverà sino all'ultimo grado di giudizio, ovvero alla Corte suprema federale.

Nei giorni scorsi il governatore aveva ribadito la convinzione nella bontà della legge sfidando i critici – «Non vedo l'ora, mi facciano causa», aveva detto a un evento di fundraising in Tennessee – e ribadendo che «se uno vuole rispettare la legge, deve anzitutto partire dal rispetto per chi per primo ha detto la legge originale, ossia Mosé».

Dall'inizio del 2025, quindi, i comandamenti saranno esposti nelle scuole elementari, medie e in quelle superiori, così come nei college pubblici. […]

Deve anche includere una spiegazione, ovvero ribadire che i Dieci Comandamenti sono «da quasi tre secoli una parte preminente dell'istruzione pubblica americana».

È un riferimento questo che per i proponenti va oltre la chiave religiosa, ma intende sottolineare che quanto dato da Mosè e raccontato nell'Esodo «è un documento storico» che ha influenzato la costituzione delle norme e delle leggi della Nazione.

I poster verranno finanziati da donazioni e non verranno usati soldi pubblici.

La legge – che Landry ha firmato in un evento alla scuola cattolica "Nostra Signora di Fatima" di Lafayette – autorizza, ma senza obbligare nessuna scuola pubblica, a mostrare anche il "Mayflower Compact" , firmato dai pellegrini a bordo della Mayflower nel 1620 e che spesso è considerata come la Prima Costituzione; la Dichiarazione di Indipendenza e la Northwest Ordinance che fondò un governo nei territori dell'attuale Midwest aprendo la strada all'ammissione all'Unione nel luglio del 1787.

La mossa della Louisiana sembra spingersi un po' troppo avanti anche per diversi commentatori e analisti di stampo conservatore. Al New York Times, ad esempio, Charles C. Haynes, senior fellow al Freedom Forum, ha sostenuto che in questo «frangente persino l'Alta Corte potrebbe avere delle difficoltà a giustificare l'obbligo» di esporre le Tavole delle leggi nelle classi.

