FANTA-COMPLOTTO – SUI SOCIAL TORNA D’ATTUALITÀ LA SIGLA DELLA VECCHIA SERIE TV DELLA BBC “SURVIVORS”, CHE RACCONTAVA DI UN GRUPPO DI SOPRAVVISSUTI A UNA MISTERIOSA PANDEMIA SCATENATA DA UN VIRUS FUORIUSCITO DA UN LABORATORIO CINESE - LIBRI, FUMETTI, VIDEOGIOCHI: TUTTE LE “PREVISIONI” SULL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS – VIDEO

IN UN ROMANZO DEL 1981 LO SCRITTORE AMERICANO DEAN KOONTZ RACCONTAVA LA DIFFUSIONE DI UN’ARMA BIOLOGICA CHIAMATA “WUHAN-400”, PERCHÉ SVILUPPATA NEI LABORATORI DELLA CITTÀ CINESE

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/coronavirus-fanta-complotto-romanzo-1981-scrittore-227506.htm

OTTAVIO CAPPELLANI: “NON SOLO C’È UN LABORATORIO DI RICERCA BIOLOGICA A WUHAN CHE HA LO STESSO SIMBOLO DELL’UMBRELLA CORPORATION DEL VIDEOGIOCO "RESIDENT EVIL" (IN CUI IL T-VIRUS TRASFORMA TUTTI IN ZOMBIE) MA CORONA È L’ANAGRAMMA DI RACOON, LA CITTÀ DALLA QUALE NEL VIDEOGAME PARTE LA PANDEMIA ZOMBIE...”

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fantacomplotto-ottavio-cappellani-ldquo-non-solo-rsquo-225369.htm

CORONAVIRUS, TORNA ATTUALE SUI SOCIAL LA SIGLA DELLA SERIE TV 'I SOPRAVVISSUTI'

Da www.repubblica.it

survivors bbc 5

Nel 1975 usciva in Gran Bretagna la serie televisiva della Bbc 'Survivors', che raccontava di un gruppo di sopravvissuti a una misteriosa pandemia scatenata da un virus fuoriuscito accidentalmente da un laboratorio cinese. La serie arrivò anche in Italia qualche anno dopo e ogni puntata cominciava con questa sigla, che riassumeva l'antefatto della storia, con l'organismo patogeno fuori controllo che si diffonde in tutto il mondo tramite spostamenti aerei.

survivors bbc 4

Sigla che in queste settimane di diffusione del Coronavirus è tornata di attualità sui social, in quanto molti vi ravvisano somiglianze con quanto sta accadendo ora.

survivors bbc 7 dean koontz the eyes of darkness – previsione coronavirus 2 dean koontz the eyes of darkness survivors bbc 2 survivors bbc survivors bbc 8 survivors bbc 6 dean koontz dean koontz the eyes of darkness – previsione coronavirus 1 dean koontz the eyes of darkness – previsione coronavirus dean koontz the eyes of darkness – previsione coronavirus 3 survivors bbc 1 survivors bbc 3