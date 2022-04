A FAR LA TRATTATIVA COMINCIA TU - IN VENDITA LA CASA DI RAFFAELLA CARRÀ IN VIA NEMEA A ROMA, ZONA VIGNA CLARA. UN APPARTAMENTO DI OLTRE 400 METRI QUADRI CON PISCINA, CAMPI DA TENNIS, 9 CAMERE DA LETTO, MARMI, MOQUETTE ROSA CIPRIA E RIFINITURE DORATE ALL'INTERNO - L'APPARTAMENTO DI RAFFA, SCOMPARSA A LUGLIO 2021, SI TROVA IN UN COMPRENSORIO DI LUSSO. IL PREZZO? E’ TOP SECRET. E’ UNA TRATTATIVA RISERVATA AL CONTRARIO DI QUELLA PREVISTA PER L'ATTICO DI ENNIO MORRICONE, IN VENDITA A 12MILIONI DI EURO…

Valentina Lupia per roma.repubblica.it

Oltre 400 metri quadrati tra moquette rosa cipria, dettagli oro, scaffali in vetro, marmi in via Nemea 21, a Vigna Clara, nel cuore di Roma Nord. L'annuncio non è quello di una casa qualunque, ma del mega appartamento di lusso dove abitava Raffaella Carrà, morta il 5 luglio dell'anno scorso a 78 anni. A gestire la vendita è l'agenzia Remax e il prezzo è sconosciuto: "Su richiesta". Si tratta, in sostanza, di una trattativa riservata, al contrario di quella prevista per l'attico (con vista spettacolare sul Campidoglio) abitato fino al 2018 da Ennio Morricone, in vendita a 12milioni di euro col supporto della Christie's International Real Estate Rome.

L'immobile, si legge nell'annuncio, si trova all'interno di un comprensorio di 15 palazzine, "con tanto di parco, piscina, campi da tennis e portineria h24". È "tranquillo e luminoso", con "tre accessi indipendenti". La zona giorno è caratterizzata da "un ampio salone di rappresentanza", con divani a fantasia e un grande tavolino in vetro, oro e marmo al centro. L'icona della tv italiana aveva arredato anche i muri con quadri che però l'agenzia ha oscurato, con tutta probabilità per una questione di sicurezza. Il salone compare in una foto pubblicata a luglio 2021 da Laura Pausini. Uno scatto che risale al 2013, quando la cantante aveva portato la figlia Paola, nata pochi mesi prima, a casa della signora della tv. Così i fan, scovando sui portali immobiliari l'appartamento, non hanno avuto dubbi: "È la casa di Raffaella!".

Le camere da letto sono in tutto nove e quella padronale - una suite - presenta grandi armadi a muro, dettagli con carta da parati fiorata sulle tonalità del rosa, mobilio vintage bianco con dettagli dorati e ampie pareti specchiate che lungo le altezze incontrano giochi di controsoffittatura. I bagni sono cinque, tra i quali uno per gli ospiti, uno di servizio in cucina e uno padronale che si snoda tra specchi, vistosi dettagli in ottone, una vasca idromassaggio e una sauna. C'è anche una sala trucco: impossibile entrarvi non pensando a una Raffaella Carrà che si prepara per eventi mondani, interviste, appuntamenti in tv. Per tenersi in forma c'è una palestra, magari dove riscaldarsi prima di una nuotata o di qualche set a tennis. Completano l'offerta un'area box-lavanderia alla quale si accede con un ascensore interno "e tre locali cantina".

