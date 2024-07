Estratto dell'articolo di www.corriere.it

Donald Trump è stato colpito da un colpo sparato durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania. L'ex Presidente degli Stati Uniti è stato subito circondato dagli agenti del servizio segreto e si è rialzato, era cosciente ma ferito all'orecchio destro (qui il video). Trump è stato portato via dagli agenti di sicurezza che lo hanno allontanato dal palco mentre alzava il pugno. L'attentatore è stato ucciso dalle polizia e c'è almeno un'altra vittima, secondo quanto riporta l'Associated Press. Un'altra persona che stava assistendo al comizio è in gravi condizioni. Lo riferisce la Cnn.

I servizi segreti presenti al comizio elettorale hanno intimato alla stampa di lasciare il luogo che è stato dichiarano «scena del crimine» . Lo riferisce il «New York Times». Trump è stato scortato giù dal palco dopo che tra la folla si sono uditi degli spari. «Lottiamo, lottiamo, lottiamo» avrebbe detto Trump scendendo dal palco. Le immagini degli istanti immediatamente successivi agli spari mostrano l'ex presidente sanguinante ad un orecchio che alza il pugno verso la folla. [...] Quella di Butler è l'ultima manifestazione elettorale cui partecipava Trump prima dell'inizio della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, la prossima settimana.

Secondo quanto riferito dal portavoce della campagna di Donald Trump, Steven Cheung, l'ex presidente è stato portato in un ospedale della zona per un controllo, ma «sta bene». «Il presidente Trump ringrazia le forze dell'ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione dopo questo atto atroce» ha aggiunto. Nel frattempo la Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Joe Biden è stato informato dell'incidente. «Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un'unica nazione per condannarla»: così Joe Biden in una nota diffusa

dalla Casa Bianca.

