L’Egitto ha presentato ieri il Viale delle Sfingi, un tratto di strada 2,7 chilometri con più di 1.050 statue di sfingi e arieti che sono state ricostruite con la speranza di attirare turisti da tutto il mondo. Il percorso veniva utilizzato infatti dagli antichi egizi più di 3.000 anni fa per la processione degli Dei.

L’antica passerella, conosciuta anche come la Via degli Arieti e il Sentiero degli Dei, collega i famosi templi di Karnak e Luxor in quella che era la città di Tebe, che era la capitale dell’Egitto nell’antichità. Mohamed Abd el-Badei, uno dei massimi funzionari dell'archeologia egiziana, ha affermato che le rovine più antiche lungo il percorso sono sei strutture costruite dalla regina Hatshepsut, l'unica donna faraone egiziana, che risalgono al 1400 a.C.

Il percorso, pavimentato in blocchi di arenaria, veniva utilizzato ogni anno per un festival chiamato "Opet" che si teneva il secondo mese delle stagioni delle inondazioni del Nilo. I geroglifici sui muri di uno dei templi raccontano che la festa era contrassegnata da sfilate e ballerini per celebrare l'inondazione di generosità portata nei campi. I sacerdoti portavano sulle spalle tre barche divine, trasportando da un'estremità all'altra le statue della Triade Tebana: le divinità di Amon-Ra, la sua consorte Mut e il loro figlio Khonsu.

La sfarzosa cerimonia è iniziata alle 12.30, con il presidente Abdel Fatah el-Sissi che ha riproposto l'antica festa, insieme ad altri alti funzionari. Centinaia di cantanti e ballerini che indossano abiti tradizionali dell'antico Egitto sono usciti dal Tempio di Karnak in una gloriosa processione a cui alcuni partecipano portando sulle spalle barche d'oro giganti proprio come facevano i sacerdoti migliaia di anni fa.

