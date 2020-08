FARESTE I VOSTRI BISOGNI IN UN BAGNO PUBBLICO TRASPARENTE? – A TOKYO SONO STATI INSTALLATI DEI NUOVI VESPASIANI HI-TECH TUTTI CON DEI VETRI INTELLIGENTI CHE DIVENTANO OPACHI QUANDO IL BAGNO È OCCUPATO – SI TRATTA DI UNA CREAZIONE DELL’ARCHITETTO SHIGERY BAN. MA CHE SUCCEDE SE IL SISTEMA SI INCEPPA O NON FUNZIONA? – VIDEO

Avete mai pensato di utilizzare un bagno pubblico trasparente in pieno centro città? È una domanda che potreste porvi se vi troverete a passeggiare per i parchi di Tokyo. Da qualche settimana, infatti, in alcune zone della capitale giapponese (in particolare nel quartiere di Shibuya) sono stati installati i nuovi servizi pubblici hi-tech e «trasparenti».

Il «vetro intelligente»

Potete stare però tranquilli: i wc sono realizzati in «vetro intelligente» colorato che diventa opaco quando il bagno è occupato. Si tratta di una creazione dell’architetto giapponese Shigeru Ban che, insieme ad altri quindici importanti designer, ha dato il suo contributo al «Tokyo Toilet Project», un progetto della «Nippon Foundation».

Le due finalità

Come viene spiegato sul sito del progetto, «ci sono due cose di cui ci preoccupiamo quando entriamo in un bagno pubblico: il primo è la pulizia e il secondo è se c’è qualcuno dentro». Ecco quindi la soluzione di Shigeru Ban: utilizzare la tecnologia per rendere trasparente il vetro del bagno libero e opaco quando questo è occupato.

«Ciò consente agli utenti - si legge sul sito - di controllare la pulizia e se qualcuno sta usando il bagno dall’esterno». Non servirà più, pertanto, bussare alla porta per capire se il wc è occupato e niente brutte sorprese in termini di pulizia. Non solo: durante la notte la struttura illumina il parco «come una bellissima lanterna». Il progetto prevede di installare i servizi igienici firmati dai designer in 17 località di Shibuya entro la prossima primavera.

