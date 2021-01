25 gen 2021 09:38

FARMA LETALE – ARRESTATO UN MEDICO IN SERVIZIO IN UN PRONTO SOCCORSO DI MONTICHIARI, IN PROVINCIA DI BRESCIA: HA SOMMINISTRATO INTENZIONALMENTE FARMACI AD EFFETTO ANESTETICO E BLOCCANTE NEUROMUSCOLARE CAUSANDO LA MORTE DI ALMENO DUE PAZIENTI DURANTE LA PRIMA ONDATA...