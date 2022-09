15 set 2022 18:20

FARSI 7 MESI IN CARCERE DA INNOCENTE VALE UN RISARCIMENTO DELLO STATO DI 60MILA EURO - UN NIGERIANO DI 40 ANNI, FINITO IN MANETTE NEL 2011, È RIMASTO 210 GIORNI IN CARCERE E 91 AGLI ARRESTI DOMICILIARI ARRESTATO CON L’ACCUSA DI AVERE RIDOTTO IN SCHIAVITÙ UNA CONNAZIONALE DOPO AVERNE FAVORITO L’INGRESSO IN ITALIA. E’ STATO ASSOLTO DALLA CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE…