6 ott 2021 16:47

FASCISTERIA D'ITALIA - FACCI: "VOGLIO SAPERE COME FA MICHELE SERRA A SCRIVERE CHE 'LA DESTRA NON HA MAI FATTO I CONTI CON IL FASCISMO' SENZA CHE GLI SI SPEZZI LA PENNA. VOGLIO SAPERE COME LO STORICO FRANCO CARDINI FACCIA A DIRE CHE 'L'EREDITÀ NEOFASCISTA NON È STATA SUFFICIENTEMENTE ELABORATA'. NON RICORDANO CHE GIANFRANCO FINI DISSE CHE LE LEGGI RAZZIALI FURONO 'UN'INFAMIA', CHE 'IL FASCISMO FU IL MALE ASSOLUTO', CHE VISITÒ LE FOSSE ARDEATINE, LA RISIERA DI SAN SABBA E IL MUSEO DELL'OLOCAUSTO (CON LA KIPPAH IN TESTA) E CHE NON SERVÌ A NULLA, ANZI, RESE FINI RIDICOLO IN UN PAESE DOVE SOPRAVVIVONO L'ANPI, I NEGAZIONISTI DELLE FOIBE…"