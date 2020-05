LA FASE TRE? DISOCCUPAZIONE E DELINQUENZA! – A ROMA UNA DONNA DI 53 ANNI È STATA AGGREDITA E RAPINATA DA UNO SCIPPATORE AL VOLANTE DI UNA STATION WAGON ED È FINITA IN OSPEDALE – NEGLI ULTIMI GIORNI GLI EPISODI DEL GENERE SONO MOLTIPLICATI NELLA CAPITALE: LA DISPERAZIONE INIZIA A DILAGARE…

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

SCIPPO giuseppe conte meme 1

Aggredita e rapinata da uno scippatore al volante di un’auto station wagon metallizzata, con il lunotto posteriore sfondato. Un pomeriggio di terrore per una donna di 53 anni ricoverata in osservazione e in prognosi riservata all’ospedale Sant’Eugenio con lesioni al volto e in altre parti del corpo. Il bandito le ha infatti afferrato la borsa e poi è partito con la vettura a forte velocità facendola cadere rovinosamente sull’asfalto. Adesso la polizia sta dando la caccia allo scippatore che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

rapina roma

La rapina è stata commessa alle 13.40 di giovedì scorso (ma la notizia è stata resa nota solo venerdì) in viale dell’Oceano Atlantico, all’Eur, non lontano proprio dall’ospedale dove poi la vittima è stata trasportata d’urgenza in ambulanza. A quell’ora la donna stava camminando sul marciapiede quando a un certo punto, in procinto di attraversare la strada, è stata avvicinata alle spalle dall’uomo in macchina che ha allungato un braccio dal finestrino e le ha afferrato la cinghia della borsa.

RAPINATORI

Poi ha dato gas ed è partito con la vettura strappando di fatto il bottino dalla spalla della vittima che è caduta in un attimo. Soccorsa da alcuni passanti e poi dalle volanti della polizia, la 53enne, di nazionalità romena, è stata trasportata in ospedale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

giuseppe conte meme

Sempre giovedì pomeriggio altra rapina in via Costanzo Casana, a Ostia: due ragazzi di 17 e 21 anni sono stati avvicinati da un gruppo di coetanei forse sudamericani che dopo averli minacciati li hanno costretti a consegnare una catenina. Poi la banda è fuggita a piedi. Nei giorni scorsi altra aggressione ancora a scopo di rapina su un vagone del trenino che dalla stazione Termini conduce a Pantano Borghese. Vittima una passeggera 50enne che ha riferito alla polizia di essere stata afferrata per il collo da due banditi, forse stranieri, che l’hanno rapinata del portafoglio e sono poi fuggiti dopo essere scesi dal treno.

giuseppe conte meme