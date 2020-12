FATE ARIA! – SE DOPO 9 MESI DI PANDEMIA NON L’AVESTE ANCORA CAPITO, ARRIVA UN NUOVO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DEL MASSACHUSSETS A RIPETERCI CHE IL MIGLIOR RIMEDIO PER EVITARE IL CONTAGIO È VENTILARE I LUOGHI CHIUSI! – PENSATE CHE IN UNA MACCHINA BASTA UN QUARTO D’ORA COI FINESTRINI TAPPATI PER DIFFONDERE IL CORONAVIRUS A “LIVELLI PREOCCUPANTI” – VIDEO

DAGONEWS

contro il virus tenete i finestrini aperti in macchina

Un nuovo studio dell’università del Massachussets ha scoperto che il coronavirus si può diffondere a livelli “preoccupanti” in appena un quarto d’ora in una macchina, se i finestrini non vengono aperti. Le particelle – gli ormai famosi droplets, possono rimanere per quasi quattro ore, ma basta ricambiare l’aria con un’adeguata ventilazione e il rischio di trasmissione si riduce.

diffusione del coronavirus in macchina la simulazione 1

Per non morire congelati in questi mesi invernali, si può aprire solo uno o due finestrini, anche per qualche minuto: secondo i ricercatori la soluzione migliore è che il passeggero si sieda in diagonale e apra il finestrino posteriore lato conducente, e quello anteriore lato passeggero.

infografica el pais diffusione coronavirus a scuola con mascherine e ventilazione

Va da sé che un modo ancora migliore sarebbe non salire in macchina con persone non conviventi (come ci hanno tenuto a specificare i medici dopo 9 mesi di pandemia), ma se proprio dovete, allora seguite queste precauzioni. La cosa più importante da capire è che negli ambienti chiusi il Covid-19 prospera se non c’è ventilazione, come spiegava anche il famoso studio di "El Pais" sulla diffusione a scuola.

Qualcuno lo spieghi alla Azzolina e alla De Micheli che continuano a dire che ci si contagia poco nei mezzi pubblici e in classe…

infografica el pais diffusione coronavirus a scuola senza mascherine e ventilazione

