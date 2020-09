12 set 2020 19:47

FATEVE 'NA RISATA: ''UN UOMO CHE SI MASTURBA IN TRENO DOVREBBE FARTI RIDERE''. VALENTINA NAPPI DEFINISCE ''SESSUOFOBE'' LE DONNE CHE PROTESTANO CONTRO GLI ESIBIZIONISTI, MA SU TWITTER NON LA PERDONANO: ''NON È LA VISIONE DI UN CAZ**O CHE SPAVENTA LE DONNE. È CHE SE SIAMO IN TRENO E L'UOMO ESCE IL CAZ**O NON È NORMALE, SE UN UOMO SI TOCCA MENTRE PASSIAMO PER STRADA E CI SEGUE NON È NORMALE E POTREBBE VIOLENTARE O…''