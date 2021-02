FATEVI INOCULARE - IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BRITANNICO HA ARRUOLATO ELTON JOHN E MICHAEL CAINE PER CONVINCERE GLI INGLESI A VACCINARSI CONTRO IL CORONAVIRUS: IN UN VIDEO LA STAR DEL POP E L'ATTORE RASSICURANO IL PUBBLICO SULL'EFFICACIA DEI VACCINI E SUL MODO MIGLIORE PER AFFRONTARE QUELLA CHE IL "ROCKET MAN" DEFINISCE "QUESTA MISERABILE MALATTIA"… - VIDEO

Da "Ansa"

Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) mobilita Elton John e Michael Caine per convincere i sudditi di Sua Maestà a vaccinarsi contro il coronavirus: in un video la star del pop e l'attore due volte premio Oscar rassicurano il pubblico sull'efficacia dei vaccini e sul modo migliore per affrontare quella che il cantante definisce "questa miserabile malattia".

Il video - che dura 90 secondi - mostra Elton John impegnato in un provino per una parte in uno spot per promuovere il piano di immunizzazione del Paese: il cantante finge di ricevere una dose prima di intonare la sua hit del 1983 'I'm Still Standing'. Dopo diverse riprese il regista gli dice: "Grazie, Elton, ti faremo sapere".

E lui risponde: "Beh, con questo breve preavviso non troverai nessuno più grande". Il video mostra poi Michael Caine mentre si vaccina e dice: "Non mi ha fatto male", aggiungendo "non molti lo sanno".

"Volevo prendere parte a questo video per mostrare alla gente i vantaggi di essere vaccinati e come (il vaccino) aiuti a proteggere noi stessi e le persone che amiamo", ha commentato il cantante 73enne.

