14 gen 2022 20:20

FAUCI PREMIATO IN ITALIA E INFAMATO IN PATRIA - LA SAPIENZA HA CONFERITO LA LAUREA HONORIS CAUSA "PER LE RICERCHE SULL'AIDS E IL COVID" AL VIROLOGO AMERICANO, COLLEGATO IN VIDEO DURANTE LA CERIMONIA: "SULLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE STATE FACENDO MEGLIO DEGLI STATI UNITI" - IN AMERICA PERÒ È NEL MOMENTO PIÙ BASSO DI POPOLARITÀ DA INIZIO PANDEMIA: NEL MIRINO IL SUO MAXI STIPENDIO DA 434MILA DOLLARI, IL PIÙ ALTO TRA I DIPENDENTI FEDERALI, COMPRESO QUELLO DEL PRESIDENTE...