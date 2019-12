27 dic 2019 12:13

LA FAVOLA DI NATALE – SASHA, IL BIMBO NATO SENZA OCCHI IN UN OSPEDALE RUSSO E ABBANDONATO DALLA MAMMA, HA TROVATO CASA E HA PASSATO IL PRIMO NATALE DELLA SUA VITA CON LA SUA NUOVA FAMIGLIA – AD ADOTTARLO È STATA L’INFERMIERA CHE SI È PRESA CURA DI LUI DOPO L’ABBANDONO E CHE HA PORTATO IL NEONATO A SAN PIETROBURGO, DOVE GLI SONO STATI IMPIANTATI MINUSCOLI OCCHI PER NON FAR DEFORMARE IL VISO: OGNI SEI MESI IL PICCOLO DOVRÀ…