Sono partiti ieri i primi treni Covid free di Trenitalia, dove i passeggeri vengono ammessi solo se negativi al virus. Si tratta di due Frecciarossa no stop nella tratta Roma-Milano, uno dalla capitale alle 8.50 e l'altro dal capoluogo lombardo alle 18. Si viaggia al 50% della capienza, con a bordo tutte le linee guida prescritte dalle norme sanitarie. La novità è che i passeggeri per salire a bordo devono presentare un documento che attesti l'esito negativo del tampone, molecolare o antigienico, effettuato entro le 48 ore precedenti. È possibile effettuare gratuitamente il test anche alla stazione Termini, sotto la pensilina antistante piazza dei Cinquecento. Nel caso il tampone risultasse positivo, è previsto il rimborso del biglietto al 100%. Dopo la fase iniziale, grazie anche alla collaborazione con Croce Rossa Italiana, il progetto di Fs potrebbe coinvolgere anche altre destinazioni.

LA SICUREZZA «Siamo i primi in Europa ad aver lanciato un treno covid free», ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha ricordato che «il modello di viaggio in sicurezza di questo primo treno anticipa quelli che saranno i viaggi in sicurezza con il Green pass europeo». «Noi siamo un passo avanti agli altri», ha aggiunto il titolare delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. «Dobbiamo riportare il paese alla normalità - ha proseguito il ministro - ma solo la vaccinazione potrà consentirci di farlo pienamente».

Passando alla crisi Alitalia Giovannini ha poi confermato che il governo «sta negoziando in modo molto duro» con l'Unione europea. «Ne va - ha sottolineato - del futuro di una compagnia in cui crediamo e di cui il nostro Paese ha bisogno, che sia in grado di stare sul mercato e di fare alleanze successive da una posizione di forza e non di debolezza».

Quanto all'integrazione con Ferrovie, per il ministro «si tratta di uno dei pezzi del futuro del trasporto aereo. La trattativa va avanti, non siamo minimamente all'impasse. Non è corretto dire - ha continuato - che il problema sia quello di sbolognare semplicemente i lavoratori da un'impresa all'altra. Quello che sta accadendo è che c'è un'integrazione forte tra i servizi di trasporto aereo e quelli ferroviari».

