“Once Upon a Time in Hollywood” di Quentin Tarantino potrebbe toccare i 30 milioni di incassi nel primo weekend in sala: è quanto emerge dalle proiezioni dei distributori che frenano alcuni previsioni che volevano il film a 50 milioni.

La pellicola di 2 ore e 39 minuti, infatti, non ha un ritmo veloce di “Bastardi senza gloria” (38 milioni di dollari) o Django Unchained (30.1 milioni di dolalri nei primi 3 giorni e 63,4 milioni di dollari in 6 giorni). Il vantaggio è che il film sembra attrarre il pubblico più anziano, un fatto che potrebbe far crescere le proiezioni.

Il rischio è di andare in sala nello stesso weekend del Re Leone e di essere cannibalizzato dall’uscita fissata per il 2 agosto dello spin off di “Fast & Furious Hobbs & Shaw”.

L'aspetto positivo per “Once Upon a Time a Hollywood” è che si tratta di un film originale: non è un prequel e non è un sequel e il successo potrebbe essere assicurato come hanno dimostrato i film in uscita la scorsa estate “Do not Breathe” e “Baby Driver” che hanno fatto ottimi incassi.

