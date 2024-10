FEDERICO FASHION STYLE, UN PARRUCCHIERE CON LA PASSIONE PER LA SFORBICIATA (DEL PREPUZIO)- L'HAIR STYLIST DEI VIP PRESENTA IL SUO NUOVO PROFUMO, CHIAMATO "CIRCUMCISED" (CIRCONCISO), E GLI UTENTI DEL WEB SI SCATENANO: "COS'È UN PROFUMO PER RITI EBRAICI?" - NELLA PUBBLICITA' SI VEDE ANCHE UN MODELLO NUDO, CON LO SGUARDO TRAUMATIZZATO - SELVAGGIA LUCARELLI: "È CHIARAMENTE SOTTO SEQUESTRO O FORSE OBBLIGATO AL TAGLIO DEL PREPUZIO SE I FAMILIARI NON PAGANO IL RISCATTO... "

CIRCUMCISED IL PROFUMO DI FEDERICO FASHION STYLE

L'ultimo progetto firmato da Federico Fashion style sta scatenando un putiferio sui social network. L'hair stylist di Anzio ha lanciato sul mercato un nuovo profumo, "Circumcised", il cui nome non è affatto piaciuto ai follower e agli utenti del web. […]

[…] I COMMENTI DI CRITICA SUI SOCIAL

In poche ore sotto al post si sono accumulate numerose critiche e qualcuno si è anche lasciato andare a qualche sfottò. «Immagino che conclave di team creativi sia servito per ritenere che il taglio del prepuzio fosse un ottimo nome per un profumo», ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto: «Ma hai visto sul vocabolario cosa significa? Cos'è un profumo per riti ebraici?».

E ancora commenti di sorpresa: «Ma che nome è? L'eleganza cosa sconosciuta», «Ditemi che è uno scherzo». Il nome scelto da Federico Lauri per il suo profumo non è stato però l'unico punto sul quale si è accesa la polemica.

L'UOMO NUDO NELLA PUBBLICITÀ

In molti, compresa Selvaggia Lucarelli, hanno commentato con sdegno anche l'immagine dell'uomo nudo, che si vede sullo sfondo del cartellone pubblicitario del prodotto, il cui viso trasmette ansia e angoscia. «Ma perché!?! Non so se è peggio il nome o il tizio nudo dietro con la faccia avvilita», ha commentato una donna sotto al post promozionale di Instagram, dando il via alla discussione.

Nell'immagine l'uomo tiene in mano una boccetta di "Circumcised", ma ciò che trasmette il suo volto è tutt'altro che un invito a acquistare il profumo. «Vorrei capire perché sullo sfondo c'è un ragazzo chiaramente sotto sequestro o forse costretto da qualcuno a un rapporto contronatura con la boccetta. O forse obbligato al taglio del prepuzio se i familiari non pagano il riscatto...geniale», ha scritto Selvaggia Lucarelli nelle sue storie, dicendo la sua sulla polemica.

