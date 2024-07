UNA 20ENNE CON CUI È STATO PAPARAZZATO DA “CHI” IN PISCINA IN UNA MASSERIA DELLA PUGLIA

Estratto dell'articolo di Valerio Palmieri per "Chi"

Per capire il momento che sta vivendo Fedez bisogna ricorrere al capolavoro di Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Questo non significa che gli anni trascorsi con Chiara Ferragni, l’amore, il matrimonio, i figli, non siano stati fondamentali per lui, anzi, ma per uno fatalista come il rapper di Rozzano quegli anni l’hanno portato in un ruolo che escludeva una parte della sua giovinezza, della sua voglia di sperimentare, anche di sbagliare, di sentirsi libero.

[…] Fedez […] è in una masseria di Otranto con il suo cane, Emis Killa, tre amici e una giovane fanciulla che amoreggia con lui in piscina. Che fine ha fatto Garance Authié, la modella francese a lungo corteggiata? Che fine ha fatto Taylor Mega, con cui l’abbiamo sorpreso una sera in compagnia dell’amico Leonardo Maria Del Vecchio?

Forse il suo era un dissing con l’ex amico Tony Effe, ex anche di Taylor Mega, che era stato sorpreso poche sere prima con la Ferragni, prima di essere paparazzato con Giulia De Lellis. Un gioco di incastri e provocazioni che sta animando il gossip estivo, con i protagonisti che non fanno nulla per nascondersi […]

E qui entra in gioco la nuova fiamma di Fedez. Una ragazza giovane, come la ventenne Garance, che ha trascorso il weekend con lui: hanno pranzato insieme e nelle acque calme della piscina si sono avvicinati. Chissà se prossimamente li rivedremo fare coppia. […]

fedez e la nuova fiamma chi taylor mega fedez FEDEZ E GARANCE AUTHIE IN PUGLIA FEDEZ E GARANCE AUTHIE IN PUGLIA fedez in puglia con garance authie garance authie in puglia con fedez