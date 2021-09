FEDEZ, OCCHIO A CORONA! – CHIARA FERRAGNI IN LINGERIE TRASPARENTE ACCENDE I PENSIERI PORCELLI DI “FURBIZIO” – L'EX FOTOGRAFO DEI VIP AMMETTE CHE “SE LA TROMBEREBBE” E FA INCAZZARE LE FAN DELL’IMPRENDITRICE DIGITALE CHE INSORGONO: “TANTO NESSUNO TI CAGA. MENO CHE MAI LA FERRAGNI” – LA CONTROREPLICA DI CORONA

www.liberoquotidiano.it

chiara ferragni 6

Dopo la polemica contro Sangiovanni, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Al centro l'ultima foto di Chiara Ferragni in lingerie trasparente. L'ex re dei paparazzi, intendo a rispondere alla domanda di una fan che gli chiedeva: "Te la tromb*** Chiara Ferragni?". E lui in maiuscolo: "Sì!". Immediato il polverone: "Dovreste vergognarvi tu e quella che ha scritto una domanda del genere".

Finita qui? Niente affatto perché a quel punto è un'ammiratrice dell'influencer a intromettersi: "Non fa nulla, tanto nessuno ti cag***. Meno che mai la Ferragni". Ecco allora che Corona non si fa attendere: "Mmm... Secondo me se la incontro...". Nello scatto in questione la moglie di Fedez si è fatta immortalare con addosso solo reggiseno e slip.

fabrizio corona 11

Entrambi, neri con il pizzo e i nastri che fasciano la vita e che lasciano ben poco spazio all'immaginazione in quanto super trasparenti. Un'immagine che aveva sollevato parecchio clamore al momento della sua pubblicazione, anche tra i suoi numerosissimi fa. Molti dei quali le ricordavano il ruolo da madre che ricopriva e altri invece che se ne uscivano con un "ormai ci hai fatto vedere tutto". Commenti a cui la Ferragni ha preferito non replicare perché già abituata.

