«Sarà una giornata importante», aveva annunciato, visibilmente commosso, nell’ultimo video pubblicato sui social. Gli occhi arrossati, la voce spezzata. Era lunedì sera.

Martedì Fedez è stato ricoverato e operato all’ospedale San Raffaele di Milano, lo stesso polo sanitario che assieme alla moglie Chiara Ferragni aveva sostenuto durante la prima ondata Covid: c’era la loro firma sulla raccolta fondi per la terapia intensiva d’emergenza allestita nelle prime fasi della pandemia.

Quel legame di aiuto e fiducia non si è più interrotto. Sottoposto a intervento chirurgico, i prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico.

Il cantante, conduttore tv e influencer è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure. Nel reparto di via Olgettina, ad accompagnare e assistere Fedez nel percorso contro la malattia, c’è anche la moglie.

L’annuncio sui social

Dopo giorni di silenzio sui social, a seguire il primo annuncio di un problema di salute, il rapper era tornato a raccontarsi in una storia su Instagram: «Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività — ha scritto Fedez —. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo».

Fedez aveva parlato giorni fa di «un problema di salute che comporta un percorso importante». Non aveva specificato di quale malattia si trattasse, ma è stato chiaro da subito che la questione fosse grave: «Faccio questo video per esorcizzare nella speranza che possa far bene anche a me — aveva detto — Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo, il che comporta un percorso importante, un percorso che mi sento anche di raccontare».

Il precedente

Già tre anni fa il 32enne cantante milanese aveva raccontato ai follower i suoi problemi di salute. In un’intervista aveva spiegato che gli era stata trovata «la demielinizzazione» che in alcuni casi può far sviluppare la sclerosi multipla. Una diagnosi da cui era ripartito per migliorarsi e «scegliere le mie battaglie». Ora, la battaglia più importante: «Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Spero di potervi dare presto aggiornamenti positivi».

