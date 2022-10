20 ott 2022 09:11

PER FERMARE DUVAN ZAPATA BASTA LA VIGILANZA DELLA BANCA: "DOVE PENSA DI ANDARE?" - L'ATTACCANTE DELL'ATALANTA, IN TUTA, FELPA CON IL CAPPUCCIO E “UNA SOSPETTOSA DISINVOLTURA”, È STATO FERMATO DAGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA ALL'INGRESSO DELLA FILIALE IN PIENO CENTRO A BERGAMO – ESPLODE LA POLEMICA ANCHE PER IL PRECEDENTE DI BAKAYOKO FERMATO E PERQUISITO DAI POLIZIOTTI A MILANO...