VLADIMIR PUTIN

Putin, le sanzioni dell'Occidente sono illegittime

(ANSA) - Le sanzioni che sta adottando l'Occidente nell'ambito della crisi ucraina sono "illegittime". Lo dice Vladimir Putin citato dall'agenzia russa Tass.

Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare

(ANSA) - Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la PA.

La "forza deterrente" dell'esercito russo, messa in allerta da Putin, include una componente nucleare. "Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore - ha detto Putin - di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell'esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell'Occidente".

dmytro kuleba anthony blinken

Usa,su nucleare escalation inaccettabile da parte di Mosca

(ANSA-AFP) - Washington denuncia un'escalation "inaccettabile" da parte di Mosca dopo che Putin ha ordinato l'allerta del sistema difensivo nucleare. Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu.

Kiev, se Putin usa armi nucleari catastrofe per il mondo

(ANSA) - L'allerta delle forze nucleari della Russia è un modo per "mettere pressioni" sulla delegazione ucraina in viaggio verso la Bielorussia per negoziare con i russi. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in conferenza stampa. "Noi andiamo al negoziato per ascoltare, siamo pronti per trattare l'uscita delle truppe dal nostro Paese: se Putin usa le armi contro di noi sarà una catastrofe per il mondo, ma non ci spezzerà".

volodymyr zelensky e jens stoltenberg 1

Kiev, non cederemo neanche un millimetro di territorio

(ANSA) - L'Ucraina non capitolerà e non intende cedere neanche un millimetro del proprio territorio nei negoziati con la Russia. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Kiev, citato dalla Tass.

Stoltenberg, da Putin retorica aggressiva su nucleare

(ANSA) - "Questa guerra è responsabilità di Vladimir Putin". Lo afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando che le nuove dichiarazioni di Putin sul nucleare si vanno ad aggiungere alla "retorica aggressiva" delle ultime settimane. "E' una retorica aggressiva", aggiunge Stoltenberg.

