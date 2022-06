FERMI TUTTI: AMBER HEARD E' IN TRATTATIVE PER SCRIVERE UN LIBRO-RIVELAZIONE SULLA SUA STORIA CON JOHNNY DEPP - L'ATTRICE, BECCATA A FARE SHOPPING IN UN OUTLET, E' AL VERDE E DEVE PAGARE 8,3 MILIONI DI DOLLARI ALL'EX MARITO DOPO LA CONDANNA DEL TRIBUNALE DI FAIRFAX - UNA FONTE VICINO ALL'ATTRICE HA RACCONTATO CHE "CONSIDERA LA SUA CARRIERA A HOLLYWOOD FINITA" E "NON HA PIU' NULLA DA PERDERE"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Amber Heard

Amber Heard è in trattative per scrivere un libro rivelatore sulla sua storia. L’attrice, che è stata condannata dal tribunale di Fairfax a risarcire 8,3 milioni di dollari di danni all’ex marito per averlo diffamato con un articolo sul Washington Post uscito nel 2016.

Una fonte vicina alla star ha raccontato a "Ok! Magazine" che Heard è «al verde» e non è «in grado di rifiutare i soldi». Non solo: «considera la sua carriera a Hollywood finita» e «non ha nulla da perdere» dopo questi mesi disastrosi e «vuole raccontare tutto. È già in trattative ed è entusiasta».

Heard aveva già confessato al suo avvocato di non potersi permettere di pagare a Depp gli 8,3 milioni di dollari a cui è stata condannata. A conferma delle sue difficoltà, dopo il processo l’attrice è stata avvistata a fare shopping da TJ Maxx a New York, un grande outlet dell’abbigliamento.

Johnny Depp in concerto

Secondo Dror Bike, avvocato divorzista di New York e autore di bestseller, scrivere un libro e tornare di nuovo sulle sue affermazioni potrebbe metterla nei guai. «Se supera il limite, il che è probabile, non c’è dubbio che verrà trascinata in un’altra causa per diffamazione e finirà di nuovo in tribunale».

Sull’altro fronte, Depp potrebbe anche decidere di rinunciare ai soldi. I suoi avvocati hanno lasciato intendere che l’attore ha fatto causa all’ex moglie per ristabilire la verità, e non per ottenere denaro.

