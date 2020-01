Maria Grazia Cucinotta per “la Stampa”

Posso capire quello che ha fatto Sharon Stone, forse l'avrei fatto anch' io, perché tante volte quando sei famosa e internazionale, come lo è lei, anche se stai tra milioni di persone, che ti amano e ti cercano, alla fine sei sola, ti senti da sola, perché non sai mai se le persone ti frequentano perché tu sei Sharon o solo perché tu sei la Stone.

I social ti danno quell'anonimato che ti rende uguale a tutti gli altri, ti riporta a quei rapporti sinceri che ti mancano, le persone ti parlano e si interessano perché sei tu, senza essere abbagliati dalla tua fama, anche se la Stone si è registrata con il suo nome, quindi non voleva neppure fingersi un' altra.

Purtroppo il suo nome invece di aiutarla l'ha bloccata. Nessuno poteva pensare che la vera star hollywoodiana cercasse su Bumble quello che si immagina dovesse avere in abbondanza. Così è stata segnalata dagli altri utenti, che hanno ritenuto il suo account fake. Ed è stata bannata.

Mi piace l' idea di questa donna che, senza pensarci troppo, segue l'istinto e cerca di trovare l' anima gemella attraverso un sito, la trovo grandiosa, e l' avrei fatto anch' io. Del resto, il fatto di essere famose o no non preclude il fatto che siamo tutti esseri umani bisognosi di amore e di persone con le quali condividere la vita di tutti i giorni.

Attenzione solo ai siti: non tutti sono affidabili e tanti si fingono Sharon Stone e poi ti ritrovi in trappole a volte letali. In America sono tantissimi ad usarli per trovare la propria metà, tanti lo fanno perché sono talmente presi dalla propria carriera da non voler sprecare tempo con persone che non rispecchiano le proprie aspettative.

Per questo ci sono dei siti molto seri e specializzati che ti studiano e ti accoppiano con il partner ideale, e sono tante le coppie che si sono incontrate al buio e poi innamorate perché perfetti l' un per l' altro, senza spreco di tempo. Certo, andare ad un appuntamento a colpo sicuro e non a causa del colpo di fulmine può destabilizzare noi romantici in cerca tra la massa del partner perfetto, però dall' altra parte ti eviti magari sorprese deludenti.

A parte questo, devo confessare che ho forzato una mia amica a iscriversi ad uno di questi siti e devo dire che ho iniziato a seguire passo passo questo suo percorso (quasi da serie tv) e mi sono sorpresa per il numero elevato di persone iscritte e di quanti hanno solo bisogno di essere o sentirsi amati, anche se non sei famoso. E tanti sono proprio uomini, che un po' soffrono di non trovare più donne che apprezzano i romantici... wow, da non crederci.

