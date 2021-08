FERMI TUTTI: CLAUDIA GERINI È TORNATA SINGLE! – LA STORIA CON L’IMPRENDITORE SIMON CLEMENTI È FINITA MALISSIMO: L’UOMO È STATO BECCATO DA “DIVA E DONNA” CON UNA MISTERIOSA MORA DI NOME FABRIZIA A FORMENTERA, MENTRE LA CLAUDIONA NAZIONALE HA TRASCORSO LE SUE VACANZE DA SINGLE. LA STORIA TRA I DUE DURAVA DAL 2019, C’ERA CHI RIFERIVA ADDIRITTURA DELL’INTENZIONE DI METTERE SU FAMIGLIA. E INVECE…

Da www.liberoquotidiano.it

Bruttissima sorpresa per Claudia Gerini, La 49enne attrice romana ha trascorso "vacanze da single", come scrive il settimanale Diva e donna. Sarebbe finita molto male la storia con il compagno Simon, imprenditore 50enne. L'uomo è stato pizzicato dal settimanale in compagnia di un'altra donna a Formentera.

Una misteriosa mora di nome Fabrizia. Il sospetto è che proprio quest liaison sia alla base della rottura della storia tra Simon e l'interprete di Viaggi di nozze, l'indimenticabile Jessica neo-sposa di un trucidissimo "Ivano" Carlo Verdone. Quel che è certo, assicura Diva e donna, è che la passione tra l'uomo e la sua nuova fiamma alle Baleari è alle stelle.

La storia con la Gerini era iniziata nel 2019 e sembrava il "rapporto giusto" per Claudia. Radio gossip riferiva addirittura dell'intenzione di mettere su famiglia e diventare di nuovo mamma (l'attrice ha avuto la 17enne rosa da Alessandro Enginoli e la 11enne Linda da Federico Zampaglione), a conferma di quanto le cose procedessero a gonfie vele. Poi, evidentemente, un brusco cambio di programma. In questi giorni la Gerini si è concessa un po' di relax tra Panarea e Capalbio. Da sola.

