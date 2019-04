FERMI TUTTI! IL GENERALE PULASKI, PADRE DELLA CAVALLERIA AMERICANA, ERA UNA DONNA – A RIVELARLO SAREBBERO GLI STUDI SULLE OSSA, CONSERVATE IN UNA CASSA DI METALLO A SAVANNAH, IN GEORGIA: LA COMPARAZIONE CON IL DNA DI UNA DISCENDENTE NON LASCEREBBERO DUBBI SULL’AUTENTICITÀ DEI RESTI DEL COMBATTENTE POLACCO CHE FU ANCHE AL FIANCO DI GEORGE WASHINGTON E GLI SALVÒ LA VITA , MA…

Riccardo Bruno per "www.corriere.it"

casimir pulaski 7

Quando l’antropologo forense Charles Merbs venne invitato dalla collega Karen Burn a esaminare i resti del generale polacco Casimir Pulaski, considerato il padre della cavalleria americana, fu preceduto da un avvertimento. «Entra, osserva e non uscire gridando». Lo stupore degli esperti fu in effetti notevole. «Lo scheletro era chiaramente quello di una donna» conferma il professor Merbs.

La carriera

Il generale Pulaski, nato a Varsavia nel 1745 e morto a 34 anni per le ferite riportate nell’assedio di Savannah, fu un eroe in patria e oltreoceano. Fu uno dei leader della Confederazione di Bar, l’unione di nobili polacchi scesi in campo per difendersi dai riformatori e dall’aggressione dell’Impero russo. Rifugiatosi prima in Turchia, su invito di Benjamin Franklin venne chiamato a sostenere la causa della Rivoluzione americana contro le forze britanniche.

casimir pulaski 5

Fu al fianco di George Washington e sembra che almeno in un caso gli salvò la vita. Creò la «Cavalleria Pulaski» e riformò il modo di andare in battaglia. Una leggenda, senza dubbio. Tanto da meritare un monumento che conteneva i suoi resti proprio a Savannah, in Georgia.

Quando nel 1996 le ossa, conservate in una cassa di metallo, vennero riesumate, ne venne autorizzato lo studio. I cui risultati sono adesso sintetizzati in un documentario dello «Smithsosian Channel», che appunto portano a considerare che fosse una donna o un intersessuale.

casimir pulaski 6

Le ipotesi

Le prime ipotesi che lo scheletro non fosse in realtà quello del generale Pulaski sono state accantonate dopo che è stato fatto non solo il confronto con il Dna di una discendente della sua famiglia, ma sono state anche analizzate le ferite e le caratteristiche fisiche delle ossa.

Della vita di Pulaski si sa che non si sposò né ebbe figli.

casimir pulaski 3

Figlio di un noto giurista, appartenente a un’aristocratica famiglia polacca, fu sottoposto a una rigida educazione militare e imparò ben presto a cavalcare. Il professor Merbs, docente all’Arizona State University, ipotizza che Pulaski «in nessun momento della sua vita abbia pensato che fosse una donna. Ritengo semmai che abbia pensato che fosse un uomo, e che qualcosa non andava».

casimir pulaski 2 casimir pulaski 1 casimir pulaski 4