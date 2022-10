6 ott 2022 16:52

FERMI TUTTI: HANNO RILASCIATO ANNA SOROKIN! – LA FINTA EREDITIERA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV DI NETFLIX “INSPIRING ANNA” PUÒ LASCIARE IL CARCERE E PASSARE AGLI ARRESTI DOMICILIARI, A PATTO CHE SIA IN GRADO DI PAGARE UNA CAUZIONE DA 10MILA DOLLARI. MA NON POTRÀ USARE I SOCIAL – CONDANNATA A 12 ANNI DI CARCERE NEL 2019 CON L’ACCUSA DI AVER FRODATO LA NEW YORK BENE PER UN TOTALE DI ALMENO 200MILA DOLLARI, SPACCIANDOSI PER UNA RAMPOLLA DI UNA RICCHISSIMA FAMIGLIA...