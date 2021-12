FERMI TUTTI! INDIVIDUATA LA ZONA DEL CERVELLO COLLEGATA AL CLITORIDE - FINO A OGGI GLI SCIENZIATI NON ERANO STATI IN GRADO DI IDENTIFICARLA NELLA CORTECCIA CHE RICEVE ED ELABORA INFORMAZIONI SENSORIALI DA TUTTO IL CORPO, PER VIA DI STIMOLAZIONI IMPRECISE - I RICERCATORI HANNO SCOPERTO CHE CHI HA PIU' RAPPORTI SESSUALI POSSIEDE AEREE PIU' GRANDI, MENTRE CHI E' STATO VITTIMA DI VIOLENZA...

Dagotraduzione dall’Afp

Clitoride mappa cervello

Un nuovo studio scientifico pubblicato lunedì ha identificato la regione del cervello legata al tocco genitale nelle donne e ha scoperto che era più sviluppata nei volontari che hanno riferito di avere più rapporti sessuali.

La ricerca ha coinvolto la stimolazione del clitoride di 20 donne adulte mentre i loro cervelli sono stati scansionati utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI).

I ricercatori chiariscono che il documento, pubblicato sulla rivista JNeurosci, non risponde alla domanda se avere un'area più ampia dedicata alla stimolazione genitale renda le donne più sensibili al tatto.

clitoride

Inoltre, non ci dice se avere una regione del cervello più in via di sviluppo dedicata al tocco genitale richiede più rapporti o se più rapporti espandono la regione, come se stessimo allenando un muscolo.

Ma i risultati potrebbero essere utilizzati in futuro per indirizzare i trattamenti per le persone che, ad esempio, sono state colpite da violenza sessuale o hanno disfunzioni sessuali.

«È in fase di studio il modo in cui i genitali femminili sono rappresentati nella corteccia somatosensoriale degli esseri umani e se questo ha la capacità di cambiare in relazione all'esperienza o all'uso», ha detto la co-autrice Christine Heim, professore di psicologia medica presso l'ospedale universitario di Berlino.

modellino in 3d del clitoride 1

La corteccia somatosensoriale riceve ed elabora informazioni sensoriali da tutto il corpo. Ogni parte del corpo corrisponde a una diversa area della corteccia, in una sorta di mappa rappresentativa.

Ma fino ad ora, l’area della mappa che corrisponde ai genitali femminili è stata oggetto di dibattito. Studi precedenti l'avevano collocata a volte sotto la rappresentazione del piede, altre vicino a quella dell'anca.

Il motivo erano le tecniche di stimolazione imprecise: ad esempio, durante la stimolazione manuale di sé o del partner, altre parti del corpo venivano toccate contemporaneamente oppure il processo innescava l'eccitazione, che offuscava i risultati.

Nel 2005, alcuni ricercatori sono stati in grado di sviluppare una tecnica che ha causato una stimolazione tattile molto localizzata per il pene, consentendo loro di trovare la regione precisa dedicata a quest'area nei maschi. Ma non c'era una svolta simile per le donne.

clitoride sensibile

Per il nuovo studio sono state selezionate 20 donne in buona salute di età compresa tra 18 e 45 anni. Per la stimolazione, è stato applicato un piccolo oggetto rotondo appositamente progettato per il compito sopra la biancheria intima a livello del clitoride. I getti d'aria hanno fatto vibrare leggermente la membrana del dispositivo.

L'approccio è stato progettato per essere «il più confortevole possibile» per i volontari, ha detto il coautore John-Dylan Haynes del Berlin Center for Advanced Neuroimaging presso Charite.

Le donne sono state stimolate otto volte, per 10 secondi ogni volta, a intervalli di 10 secondi. Lo stesso dispositivo è stato utilizzato sul dorso della mano destra per controllo.

clitoride

I risultati dell'imaging cerebrale hanno confermato che la corteccia somatosensoriale rappresentava i genitali femminili vicino ai fianchi, come nei maschi, ma la posizione precisa variava per ogni donna testata.

I ricercatori hanno quindi studiato se quest'area avesse caratteristiche diverse a seconda dell'attività sessuale.

Alle 20 donne è stata chiesta la frequenza dei loro rapporti nell'ultimo anno, così come dall'inizio della loro vita sessuale.

Quindi, per ciascuna di loro, i ricercatori hanno determinato i dieci punti più attivi nel cervello durante la stimolazione e hanno misurato lo spessore di quelle aree.

«Abbiamo trovato un'associazione tra la frequenza del rapporto genitale e lo spessore del campo genitale mappato individualmente», ha detto Heim. Più si fa sesso, più è grande la regione.

accarezzare il clitoride

Gli autori esitano a dire che le pulsioni sessuali provocano espansione, fino a quando uno studio futuro non lo confermerà. Ma ci sono state ricerche passate. In primo luogo, è assodato che più determinate parti del cervello vengono utilizzate, più diventano grandi: questo fenomeno è noto come plasticità cerebrale. La regione dell'ippocampo del cervello nei tassisti londinesi si espande con l'esperienza di navigazione.

In secondo luogo, precedenti studi sugli animali hanno mostrato che la stimolazione dei genitali di ratti e topi ha effettivamente portato a un'espansione dell'area del cervello corrispondente a questi organi. Quella ricerca non ha determinato se un'area più ampia abbia portato a una migliore percezione.

stimolatore del clitoride

Ma la stessa Heim aveva precedentemente dimostrato in uno studio del 2013 che le persone che hanno subito violenza sessuale traumatica avevano un assottigliamento delle aree cerebrali dedicate ai genitali. «Allora abbiamo ipotizzato che questa potesse essere la risposta del cervello per limitare la percezione dannosa dell'abuso», ha detto.

Spera che la sua ricerca aiuterà a informare le future terapie volte a riabilitare questa regione tra i sopravvissuti agli abusi.