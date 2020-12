FERMI TUTTI! MA QUELLA E' SANDROCCHIA NUDA? – A 87 ANNI SANDRA MILO SI SPOGLIA E POSA PER LA COPERTINA DEL MAGAZINE “FLEWID”: A GAMBE APERTA E COPERTA SOLO DA UN LENZUOLO BIANCO, LA MUSA DI FELLINI È LA TESTIMONIAL DEL FASCINO SENZA ETÀ CONTRO STEREOTIPO DI BELLEZZA PER UNA DELLE QUATTRO COPERTINE DELLA RIVISTA DAL TITOLO "SURVIVOR RAPSHODY" (GUARDARE PER CREDERE!)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

sandra milo 3

Coperta solo da un lenzuolo bianco e a gambe aperte su un letto Sandra Milo, 87 anni, posa come una modella sulla cover del magazine “Flewid”. In forma smagliante e sensuale come non mai l'attrice, protagonista di tanti film e musa di Federico Fellini, è la testimonial del fascino senza età contro ogni tipo di stereotipo di bellezza per una delle quattro copertine della rivista dal titolo "Survivor Rapshody".

Il bellissimo scatto è della fotografa Chiara Meierhofer Muscarà e ha già ricevuto una pioggia di commenti positivi e complimenti sui social, dove la stessa Milo l'ha condiviso.

“Stellare”, scrive Valeria Marini, "Meraviglia" le fa eco Giucas Casella, "Stupenda" commenta Fanny Cadeo.

La Milo è stata scelta, come ha dichiarato Emi Marchionni, direttrice di "Flewid" proprio per la "fluidità della sua innegabile carica erotica" e ha aggiunto: "Per Flewid rappresenta l'age diversity nell'industria del fashion e beauty tradizionalmente orientata ai giovani".

sandra milo 1

Una carriera sfavillante quella di Sandra Milo, sia al cinema, dove è stata diretta da registi del calibro di Antonio Pietrangeli ad esempio in "Fantasmi a Roma", Dino Risi ne "L'ombrellone" o Pupi Avati in "Il cuore altrove" e attrice prediletta da Federico Fellini, che la celebrò in "8½" e "Giulietta degli spiriti". E dove ha recitato al fianco di Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, Jean-Paul Belmondo, Ugo Tognazzi, Aldo Fabrizi e molti altri. Sia in televisione dove ha condotto varie trasmissioni sia in Rai sia in Mediaset.

sandra milo foto di bacco (4)

Turbolenta e appassionata la sua vita, sia quella sentimentale con un matrimonio, quello con il marchese Cesare Rodighiero, consumato in 21 giorni, quando aveva solo 15 anni, le nozze con Moris Ergas e varie relazioni clandestine, compresa quella con lo stesso Fellini, durata ben 17 anni.

Sia quella personale con una predilezione per le azioni contro gli schemi, come quando solo qualche mese fa si è incatenata fuori da Palazzo Chigi iniziando uno sciopero della fame, in segno di protesta per gli artisti e di vicinanza con i lavoratori autonomi e le partite Iva nel periodo del lockdown. A 87 anni Miss Milo è tutto insomma fuorchè una donna in pensione.

sandra milo sandra milo foto di bacco (3) sandra milo premiata foto di bacco sandra milo sandra milo sandra milo (5) sandra milo sandra milo sandra milo (1) sandra milo sandra milo sandra milo sandra milo