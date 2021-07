FERMI TUTTI! UNA NUOVA RICERCA SCOPRE CHE IL RISCHIO DI TROMBOSI CON IL VACCINO ASTRAZENECA E' PARI A QUELLO DI PFIZER - LA GRAN BRETAGNA FURIOSA ACCUSA LA UE DI AVERE "LE MANI SPORCHE DI SANGUE" PER AVER CESTINATO IL FARMACO - UN INSIDER: "ORA LO SAPPIAMO. E' STATA UNA RIPICCA PER LA BREXIT" - LA RICERCA, CHE SARA' PUBBLICATA SU "LANCET" HA ANALIZZATO 1,3 MILIONI DI VACCINATI DELLA CATALOGNA

Dagotraduzione dal Daily Mail

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 5

Secondo un nuovo studio, i vaccini Pfizer e quelli AstraZeneca hanno pari probabilità di provocare coaguli di sangue. Gli scienziati hanno confrontato i tassi di trombosi tra oltre 1,3 milioni di vaccinati in Spagna. E hanno così scoperto che entrambi i vaccini hanno un rischio minimo di causare coaguli, tanto che gli scienziati hanno definito i loro profili di sicurezza «ampiamente simili». Anzi, a leggere i dati Pfizer potrebbe avere una maggiore probabilità di innescare la rara complicanza.

Il virus, invece, ha otto volte più possibilità di entrambi i vaccini di provocare una trombosi. I risultati contraddicono una serie di ricerche, e ancora deve essere dimostrato un legame tra il vaccino Pfizer e la trombosi.

vaccino astrazeneca

Le preoccupazioni per la sicurezza sul vaccino di AstraZeneca sono emerse per la prima volta a gennaio e hanno spinto le nazioni dell'UE a evitare in massa il vaccino di fabbricazione britannica. I migliori scienziati hanno insistito sul fatto che il vaccino fosse sicuro e avrebbe salvato migliaia di vite, portando ad affermazioni che i pesi massimi del blocco stavano usando il vaccino per giocare alla politica post-Brexit.

Alla luce delle nuove scoperte, un funzionario del governo del Regno Unito ha accusato i leader europei di avere «le mani sporche di sangue» per aver cestinato il vaccino salvavita.

L'insider anonimo di Whitehall ha dichiarato a Politico: «Ora sappiamo che ciò che tutti sospettavamo fosse vero, lo hanno fatto per ripicca per la Gran Bretagna a causa della Brexit».

«Quando saranno scritti i libri di storia, diranno che queste persone sono state direttamente responsabili della morte di migliaia di persone nei paesi in via di sviluppo che non prenderanno l'AZ a causa delle loro storie anti-vaxx». I vaccini contro il Covid hanno drasticamente ridotto il rischio di malattie gravi, ospedalizzazione e morte per virus.

La loro rapida implementazione ha permesso alla Gran Bretagna di rimuovere la maggior parte delle restanti restrizioni di blocco. Ma sono stati collegati a complicazioni estremamente rare, e il vaccino di AstraZeneca è stato dimostrato causare coaguli di sangue in 11 su 100.000 destinatari. Anche il vaccino monodose di Johnson & Johnson, che funziona in modo molto simile, è stato collegato alla stessa complicazione.

Tuttavia, i regolatori non hanno individuato alcuna tendenza coerente tra il vaccino a mRNA di Pfizer e i coaguli di sangue. Il suo vaccino, collegato a un tipo molto raro di infiammazione del cuore, si basa su una tecnologia pionieristica. Diversi paesi in Europa hanno smesso di usare il vaccino AstraZeneca progettato da Oxford a marzo dopo una serie di casi di trombosi, con i giovani che corrono un rischio leggermente più elevato.

Pfizer

I regolatori hanno analizzato i dati e hanno scoperto che per la maggior parte delle persone i benefici superavano di gran lunga il rischio. Ma, per sicurezza, il Regno Unito ha deciso di cambiare l’offerta di vaccino per gli under 40, che affrontano un rischio estremamente raro di morire di Covid.

Lo studio, di prossima pubblicazione su The Lancet, ha esaminato solo i dati della Catalogna, una regione della Spagna. Scienziati indipendenti devono ancora esaminare i risultati attraverso un processo noto come revisione paritaria, il che significa che i dati rimangono non verificati.

Vaccino

Dietro allo studio ci sono i ricercatori dell'Istituto universitario della Fondazione per la ricerca sull'assistenza sanitaria primaria di Barcellona, che ha coinvolto anche un team di Oxford e dei Paesi Bassi.

Hanno confrontato i tassi di tre diversi tipi di eventi di coagulazione del sangue tra 1,3 milioni di persone che hanno usato Pfizer o AstraZeneca. I dati sono stati quindi messi a confronto con quelli di un gruppo di controllo di 4,5 milioni di persone, per capire se gli eventi si sono verificati più spesso del previsto.

Camilla canepa AstraZeneca

E il team, guidato da Ed Burn, un ricercatore associato in economia sanitaria del mondo reale presso l'Università di Oxford, ha anche esaminato le cartelle cliniche di 220.000 pazienti che avevano avuto il Covid, patologia che aumenta il rischio di coaguli.

I risultati hanno mostrato che il vaccino Pfizer ha avuto il 25% in più di probabilità rispetto alla media nazionale, mentre quello di AstraZeneca il 20%.

Il vaccino Pfizer non è stato collegato a coaguli di sangue con seconde dosi, mentre lo studio non ha esaminato le persone che hanno ricevuto una seconda dose di AstraZeneca.

astrazeneca dato ai giovani

Il rischio di coaguli di sangue nelle arterie - che sono più gravi - era simile tra entrambi i vaccini e inferiore ai tassi che gli esperti si aspettavano di vedere. Il rischio di subire l'esatta complicazione che ha spaventato i responsabili sanitari di tutto il mondo era basso sia tra i destinatari di AstraZeneca che di Pfizer.