POTREBBE DECIDERE DI QUERELARE LA EX PER CALUNNIA

Camilla Mozzetti e Valeria Di Corrado per il Messaggero - Estratti

Il "giallo della babysitter" sembra risolto. Isabel, la terzogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, non era sola la notte del 26 maggio 2023 quando arrivarono i poliziotti a casa dell'ex capitano della Roma, dopo essere stati chiamati dai genitori della conduttrice televisiva. È quanto emerge dal verbale degli agenti delle Volanti intervenuti sul posto. Di conseguenza, il fascicolo per abbandono di minore aperto dalla Procura capitolina in seguito alla denuncia di Ilary, che vede indagato il campione di calcio, è destinato a essere archiviato.

Ma facciamo un passo indietro. Quella sera Totti era uscito di casa per andare a cena con Noemi Bocchi in un ristorante vicino. Aveva lasciato a casa i suoi tre figli minorenni: Cristian, Chanel e Isabel. La più piccola, all'epoca aveva 7 anni, mentre era al telefono con la mamma avrebbe sostenuto di essere sola nell'appartamento di Vigna Clara, a Roma Nord, dove l'ex calciatore si è trasferito insieme alla compagna dopo la separazione da Ilary.

Quest'ultima, per accertarsi della situazione, ha fatto una videochiamata con la piccola. Ma il superattico è grande, ha diverse stanze, Isabel si trova in una camera da sola e la madre si fida della sua versione. Così, allarmata, e dal momento che si trova a Milano, chiama i suoi genitori e li invita ad andare a controllare. I nonni materni si precipitano sotto l'abitazione e citofonano. Non ricevendo risposta, chiamano il 112. Sul posto arrivano gli agenti delle Volanti che, a quel punto, chiedono di entrare in casa. Da poco è scattata la mezzanotte.

Ad aprire la porta c'è la babysitter storica, che accudisce i figli di Totti da tempo e che conosce anche la Blasi. Isabel in quel momento sta già dormendo. I poliziotti redigono il verbale e nel frattempo rientra a casa anche l'ex numero 10 della Roma, allertato dagli altri figli di ciò che stava accadendo.

L'equivoco sembra chiudersi lì, invece la showgirl presenta la denuncia per abbandono di minore e si aprono le indagini affidate a uno dei pm del pool "fasce deboli". Indagini che a questo punto potrebbero concludersi con una archiviazione. E Totti, alla luce di queste accuse apparentemente infondate, potrebbe decidere di querelare la ex per calunnia.

(...) Francesco e Ilary stanno litigando anche sull'entità dell'assegno di mantenimento per i tre figli. Si tratta infatti di una sub questione, nata la scorsa estate. La conduttrice tv ha chiesto al giudice di revisionare al rialzo l'assegno da 12.500 euro che l'ex le versa mensilmente: vorrebbe tra i 18 e i 20 mila euro. Nell'istanza depositata a luglio, ha motivato questa richiesta sostenendo che non percepisce più gli stessi redditi di prima e che le spese per la villa all'Eur (di proprietà di Totti), tra bollette e personale domestico, sono più elevate del previsto.

Francesco, per tutta risposta, attraverso il suo legale Antonio Conte, ha presentato una contro-istanza nella quale sottolinea che le entrate della ex moglie non sono diminuite, visto che ha condotto la trasmissione estiva "Battiti", un cachet a cui si somma quello di 700mila euro dal docu-film "Unica" trasmesso su Netflix (di cui a breve uscirà il sequel) e gli incassi derivanti dalla vendita del libro autobiografico "Che stupida! La mia verità", uscito a gennaio scorso. Ancora in corso infine la causa nella quale l'ex calciatore rivuole indietro i suoi Rolex (del valore di oltre un milione di euro) ed Ilary alcuni dei suoi gioielli.

