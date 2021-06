FERMI TUTTI: I VACCINI PFIZER E MODERNA OFFRONO PROTEZIONE A VITA - ANALIZZANDO I LINFONODI DI UN GRUPPO DI VACCINATI, I RICERCATORI HANNO SCOPERTO CHE SI FORMA UN CENTRO GERMINATIVO, UNA SPECIE DI CAMPO DI ADDESTRAMENTO PER LE CELLULE DEL SISTEMA IMMUNITARIO, SEMPRE ATTIVO - NELLO STUDIO, PUBBLICATO SU "NATURE", I VACCINI SONO RISULTATI EFFICACI ANCHE PER LE VARIANTI ALPHA E BETA - MA SU ASTRAZENECA E JOHNSON & JOHNSON...

Dagotraduzione del Daily Mail

Secondo un nuovo studio, i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna possono fornire una protezione a vita contro il Covid.

I ricercatori hanno scoperto che le persone che hanno ricevuto una delle iniezioni a due dosi che utlizzano la tecnnologia dell’Rna messaggero (mRNA), hanno avuto risposte immunitarie forti e persistenti. Inoltre, i vaccini hanno prodotto alti livelli di anticorpi neutralizzanti contro due varianti del virus.

Questo potrebbe significare che i destinatari di Pfizer e Moderna potrebbero avere un'immunità di lunga durata - per anni o potenzialmente per il resto della loro vita - e potrebbero anche non aver bisogno di richiami, secondo quanto riportato per primo dal New York Times.

«È un buon segno di quanto sia duratura la nostra immunità da questo vaccino», ha detto al giornale l'autore principale, il dottor Ali Ellebedy, immunologo della Washington University di St Louis.

Per lo studio, pubblicato lunedì sulla rivista Nature, il team ha reclutato 14 persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer. Tra queste, otto persone erano state precedentemente infettate da COVID-19.

I ricercatori hanno esaminato i linfonodi, che producono un tipo di cellula del sistema immunitario nota come cellula B della memoria. Le cellule B della memoria si bloccano sulla superficie degli agenti patogeni invasori e li contrassegnano in modo che altre cellule immunitarie li distruggano.

Possono anche circolare nel flusso sanguigno per anni - anche decenni - e il sistema immunitario può richiamarli se c'è un'altra infezione.

Secondo il Times, dopo essere stati infettati o vaccinati, nei linfonodi si forma un centro germinativo che agisce come una sorta di "campo di addestramento" per le cellule B della memoria. Questo centro aiuta i linfociti B a riconoscere la sequenza genetica del virus e qualsiasi variante in questa sequenza.

Il team ha prelevato campioni dai linfonodi cinque volte: a tre settimane, quattro settimane, cinque settimane, sette settimane e 15 settimane dopo la prima dose.

I risultati hanno mostrato che anche dopo quattro mesi i riceventi avevano centri germinativi altamente attivi e il numero di cellule B di memoria che riconoscevano il virus non era diminuito.

Ellebedy ha detto al Times che con la maggior parte dei vaccini, i centri germinali raggiungono il picco una o due settimane dopo l'immunizzazione prima di svanire. «Il fatto che le reazioni siano continuate per quasi quattro mesi dopo la vaccinazione - questo è un segno molto, molto buono», ha detto.

Il sondaggio ha scoperto che i partecipanti hanno anche sviluppato alti livelli di anticorpi neutralizzanti contro due varianti: la variante Alpha, originaria del Kent, e la variante Beta, originaria del Sud Africa. I ricercatori non hanno esaminato l'effetto del vaccino contro la variante Delta, che è stata identificata per la prima volta in India ed è più trasmissibile rispetto alle varianti precedenti.

Sebbene lo studio abbia esaminato solo le persone vaccinate con Pfizer, Ellebedy ha affermato che i risultati possono essere applicati a Moderna perché entrambi i vaccini hanno utilizzato la stessa tecnologia. Lo studio non ha esaminato il vaccino contro il coronavirus prodotto da Johnson & Johnson, ma Ellebedy ha dichiarato al Times che non crede che la risposta immunitaria sarà così forte perché utilizza una tecnologia diversa.

Se sono necessari colpi di richiamo per i riceventi J&J, la dose extra potrebbe produrre lo stesso effetto osservato nei sopravvissuti a COVID-19 che sono stati successivamente immunizzati, il che significa alti livelli di anticorpi.

«Se dai [alle cellule B della memoria] un'altra possibilità di impegnarsi, avranno una risposta massiccia», ha detto Ellebedy al Times.