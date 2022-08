FERMI TUTTI: IL VAIOLO DELLE SCIMMIE PUO’ ESSERE ANCHE ASINTOMATICO! – A PARIGI SONO STATI RILEVATI 11 CASI IN CUI I PAZIENTI NON MOSTRAVANO ALCUN SINTOMO - QUESTO POTREBBE RENDERE PIU’ DIFFICILE IL CONTENIMENTO DEL VIRUS ANCHE SE, A OGGI, NON È CHIARO SE LA POSITIVITÀ INDICHI UNA DIFFUSIONE VIRALE TALE DA PORTARE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE…

VAIOLO DELLE SCIMMIE

VAIOLO SCIMMIE: RILEVATI NUOVI CASI ASINTOMATICI,11 A PARIGI

(ANSA) - Il vaiolo delle scimmie in alcuni pazienti potrebbe non presentare sintomi evidenti e ciò potrebbe rendere più difficile contenere la diffusione del virus. Il timore circola nella comunità scientifica dall'inizio dell'epidemia, ora nuovi indizi arrivano da un'indagine condotta all'Hôpital Bichat-Claude Bernard di Parigi e pubblicata su Annals of Internal Medicine. I medici francesi hanno sottoposto a test per il vaiolo delle scimmie i tamponi rettali di 200 persone che svolgevano regolarmente controlli per altre malattie infettive nella struttura sanitaria.

pustole vaiolo delle scimmie

Di queste, 13 sono risultate positive al vaiolo delle scimmie pur non avendo mai presentato alcun segno caratteristico della malattia. Due di essi, nei giorni successivi ai test, hanno avuto manifestazioni della malattia, ma i rimanenti 11 sono rimasti completamente asintomatici. Non è la prima volta che emergono casi di persone asintomatiche positive al vaiolo delle scimmie: a fine giugno, per esempio, tre casi erano stati riportati da ricercatori di una clinica belga in uno studio su the Lancet.

vaiolo delle scimmie

A oggi non è chiara l'estensione del fenomeno. Inoltre "non è noto se la positività indichi una diffusione virale tale da portare alla trasmissione dell'infezione", spiegano i ricercatori. Se così fosse, sarebbe più difficile interrompere le catene di contagio: per esempio "la pratica della vaccinazione ad anello intorno a persone sintomatiche con infezione da vaiolo delle scimmie potrebbe non essere sufficiente per contenere la diffusione", scrivono.

VAIOLO SCIMMIE: MALTA, ARRIVATE PRIME DOSI VACCINO

vaccino contro il vaiolo delle scimmie

(ANSA) - Malta ha ricevuto le prime dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie, che offrirà ai contatti primari delle persone che risulteranno contagiate. Lo ha annunciato su Twitter il ministro della salute, Chris Fearne. Finora sull'arcipelago sono stati individuati 30 casi. Il vaccino è stato acquistato tramite un appalto europeo organizzato dalla Commissione Ue. Malta è rientrata in un gruppo di 14 paesi Ue che hanno ricevuto la seconda spedizione, perché considerati a bassa incidenza di 'Monkeypox'.

vaiolo delle scimmie

I paesi a rischio più alto hanno ricevuto le prime dosi già il mese scorso. Fonti di governo hanno specificato ai media maltesi che il vaccino non sarà disponibile commercialmente e sarà sempre offerto gratuitamente, anche se in futuro fosse necessaria allargare la copertura della popolazione.