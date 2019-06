FERMO O TI SPARO (UN SELFIE) – A MIAMI UN UOMO HA IMPUGNATO IL SUO IPHONE COME SE FOSSE UNA PISTOLA ED È RIUSCITO A BLOCCARE UN LADRO IN PROCINTO DI RUBARGLI L'AUTO: QUANDO SI È ACCORTO CHE C’ERA QUALCUNO CHE STAVA FORZANDO LA SERRATURA, IL PROPRIETARIO DELLA MACCHINA HA AFFERRATO LO SMARTPHONE E HA INTIMATO IL MALVIVENTE DI SDRAIARSI A FACCIA IN GIÙ E DI METTERE LE MANI DIETRO LA SCHIENA – IL LADRO PIRLA HA ABBOCCATO E…

Emanuela Carucci per "www.ilgiornale.it"

iphone pistola

Ha impugnato il suo iphone come se fosse una pistola ed è riuscito a bloccare un ladro in procinto di rubargli l'auto. È accaduto a Miami. Protagonista della vicenda un uomo.

Il fatto è accaduto di sera. L'uomo era in casa con sua moglie quando la donna ha notato un uomo vicino alla loro automobile in sosta, una berlina Mercedes AMG classe S. La coppia ha subito capito che si trattava di un ladro e che stava forzando la serratura della macchina. L'uomo ha chiamato immediatamente il 911 (il numero unico di emergenza) ed è uscito dalla sua abitazione dirigendosi proprio verso il ladro ancora con lo smartphone in mano.

rapina

Avvicinandosi al malfattore, il proprietario del mezzo, ha impugnato il suo iphone come se fosse una pistola e ha intimato l'altro di stare fermo, di sdraiarsi a faccia in giù e di mettere le mani dietro la schiena.

rapina con iphone 1

Il ladro ha confuso l'iphone per una pistola, complice il buio, e ha così ha obbedito alle intimidazioni dell'uomo e atteso l'arrivo degli agenti di polizia.

Una volta sul posto i poliziotti hanno identificato l'uomo. Si tratta di un 27enne, come si legge sul giornale on line "newsmiami", già ricercato per un altro furto e per falso nome. Il malfattore è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Miami.

Ma non è la prima volta che il ladro, si chiama Sheldon Johnson, finisce in cella. Già in passato, infatti, è stato arrestato per furto, furto con scasso e rapina.

iphone 3

In realtà una pistola a forma di smartphone esiste ed è in vendita negli Stati Uniti da maggio 2016. A produrla è un'azienda del Minnesota. Si tratta di una calibro 380 a due canne che in posizione di blocco sembra un normale smartphone, ma una volta aperta diventa una pistola.

iphone 5 iphone 1 iphone 2