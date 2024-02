A FERRAGNI E FUOCO – GLI AVVOCATI DELL'INFLUENCER HANNO DEPOSITATO AL TAR IL RICORSO CONTRO LA MULTA DA UN MILIONE DI EURO DELL'ANTITRUST PER LA CAMPAGNA DI BENEFICENZA ASSOCIATA AI PANDORI BALOCCO – I PUNTI DELLA DIFESA SONO DUE: NON C’È STATA NESSUNA TRUFFA AI DANNI DEI CONSUMATORI E I 50MILA EURO DONATI IN BENEFICENZA DA BALOCCO SONO STATI “UNA CIFRA CONSISTENTE” CONSIDERANDO CHE LE VENDITE DEI PANDORI GRIFFATI ”NON HANNO RAGGIUNTO I RISULTATI SPERATI” – ANCHE L'AZIENDA IMPUGNA IL PROVVEDIMENTO

(ANSA) - Balocco comunica che "in data odierna ha impugnato il provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all'iniziativa Pandoro Pink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto". "La società - si legge in una nota - è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operato correttamente e confida nel fatto che il provvedimento verrà annullato". (ANSA).

PANDORO-GATE, FERRAGNI AL CONTRATTACCO: «LA DONAZIONE? NON ERANO POCHI SOLDI»

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per “Il Messaggero”

Chiara Ferragni va al contrattacco sul Pandoro-gate. L'influencer più famosa d'Italia e moglie di Fedez ha fatto depositare ieri dai suoi legali al Tar del Lazio il ricorso contro la multa dell'Antitrust per la campagna di beneficenza associata ai pandori della Balocco. Il testo che Il Messaggero è in grado di anticipare svela la controffensiva legale di Ferragni per far annullare la salatissima sanzione comminata a dicembre dall'Agcm, più di un milione di euro, con l'accusa di aver preso parte a una pubblicità ingannevole per i consumatori.

Al centro della multa Antitrust, e di un'indagine per truffa aggravata aperta nei confronti di Ferragni dalla Procura di Milano, la donazione di 50mila euro da parte di Balocco all'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino pubblicizzata sui pandori venduti in collaborazione con l'influencer nella stagione invernale 2022-2023.

Ieri anche Balocco ha annunciato di voler impugnare la multa dell'Antitrust, che nei confronti dell'azienda dolciaria ammonta a 420mila euro. Nelle 34 pagine di ricorso al Tar Ferragni contesta le due multe imposte dall'Antitrust alle sue due società Tbs Crew e Fenice Srl - rispettivamente di 675mila e 400mila euro, una misura «del tutto sproporzionata rispetto alla gravità e alla durata della condotta» - ricostruendo l'intesa commerciale con Balocco finita nell'occhio del ciclone mediatico e che secondo indiscrezioni avrebbe fruttato alla Ferragni un milione di euro.

E cerca di smontare la tesi dell'Antitrust: «In nessun caso è stato rappresentato che l'acquirente avrebbe partecipato alla donazione con il suo acquisto e che la differenza di prezzo tra l'edizione limitata del pandoro "Pink Christmas" e il pandoro tradizionale Balocco sarebbe stata destinata a tale iniziativa benefica», si legge nell'atto. Nessuna truffa ai danni del consumatore camuffata da iniziativa benefica, dunque. I legali di Ferragni insistono sul tasto dolente dell'operazione: la donazione di 50mila euro all'ospedale di Torino. Una cifra irrisoria, su questo è montata una campagna di hating sul web contro l'influencer, rispetto agli incassi ricevuti dall'operazione commerciale.

[...] Da contratto, fa mettere a verbale, la donazione spettava all'azienda Balocco. E non è stata affatto irrisoria, anzi «il suo importo è stato anche consistente», considerando che i dati di vendita dei Pandori griffati «non hanno raggiunto i risultati sperati» e «nel complesso, al termine della commercializzazione, le vendite non hanno riportato un esito soddisfacente».

I legali a questo punto snocciolano i dati della campagna dei Pandoro Balocco, finora inediti e che raccontano in effetti un risultato assai modesto della collaborazione con Ferragni. «Balocco ha comunicato a Fenice che solo 286.422 prodotti hanno raggiunto il consumatore finale, rispetto a 356.782 prodotti distribuiti ai rivenditori». Alla luce di questi dati si giustificherebbe la cifra modesta della donazione in beneficenza: «50.000 euro a fronte di ricavi che si stimano pari ad euro 234.000, ossia il 25% del ricavato».

A questo si aggiunge che buona parte dei pandori sono finiti al macero, con «144mila euro di giacenze di magazzino distrutte». Nel complesso Ferragni rivendica l'iniziativa benefica convinta, al di là dell'incasso, di aver donato all'ospedale torinese grazie alla sua immagine «una visibilità gratuitamente apportata» e che «la ripetuta menzione dell'ospedale nei post e nelle stories» pubblicate sul suo canale Instagram abbiano «procurato all'ospedale» una «indubbia visibilità».

