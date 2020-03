FERRAGNI GNAM GNAM – QUELLA MACCHINA DA SOLDI DI CHIARA FERRAGNI FIRMA UN ACCORDO CON GLI OREO CHE SARANNO VENDUTI IN PACCHETTI BIANCHI, ROSA E AZZURRI MARCHIATI CON IL LOGO DELL’AZIENDA DELL’INFLUENCER – I BISCOTTI E IL PREZZO RIMANGONO UGUALI, MA LE SVALVOLATE FOLLOWER CHE SI PRECIPITERANNO AD ACQUISTARLI PARTECIPERANNO A UN CONCORSO PER…

Federica Maccotta per "www.wired.it"

chiara ferragni 7

Prendi due specialisti delle limited edition e mettili insieme. Otterrai il boom degli Oreo, gli stranoti biscotti ripieni, firmati da Chiara Ferragni. A lanciarli, dalle montagne in cui era in vacanza per il weekend, è proprio la regina degli influencer.

I biscotti (che si per sé sono uguali a quelli Double normali) sono confezionati in uno speciale pacchetto bianco, rosa e azzurro. Dalla busta ammicca l’eyelike, vale a dire il leitmotiv dell’ultima collezione firmata dalla Ferragni: l’occhio, simbolo dell’impero dell’imprenditrice di Cremona, racchiuso in un fumettino che richiama il mondo dei like sui social.

chiara ferragni 4

I biscotti in edizione speciale sono disponibili nei supermercati dalla prima settimana di marzo, al prezzo di una normale confezione di Oreo (come ha immediatamente specificato nelle sue stories la stessa Ferragni, memore del polverone sollevato dalla sua acqua a 8 euro).

chiara ferragni 3

Al lancio degli speciali Oreo è collegato anche un concorso, che permette di vincere capi della capsule dedicata e, ovviamente, firmata Chiara Ferragni Collection (il brand di moda della creatrice di The Blond Salad, che ha recentemente raccontato la sua vita e la sua carriera nel documentario Chiara Ferragni Unposted). Basta comprare due confezioni di qualsiasi Oreo, inserire i dati dello scontrino sul sito www.liberailtuostile.it, e scoprire se si è vinto.

chiara ferragni 2

Come Chiara Ferragni, anche Oreo ha abituato i fan alle special edition: ricordiamo quella in collaborazione con Supreme (altro marchio di moda, questa volta di skate e street wear) appena lanciata, che ha registrato cifre da capogiro su eBay. Senza dimenticare la confezione per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, quella dedicata a Games of Thrones, quella in collaborazione con McDonald’s, quella per i 90 anni di Topolino…

chiara ferragni 9 chiara ferragni 8 chiara ferragni 1