LA FERRAGNI A SANREMO? "È DISEDUCATIVA" - IL CODACONS ATTACCA SULL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE DELL'INFLUENCER AL FESTIVAL: "SIAMO PRONTI A INTERVENIRE CONTRO LA RAI". MA PERCHÉ CE L'HANNO TANTO CON LA SIGNORA FEDEZ? - LA REPLICA: "SONO MOLTO COLPITA DALLA LORO AGGRESSIVITÀ E RAMMARICATA DI COME UN'ASSOCIAZIONE CHE TNATO HA FATTO PER I CONSUMATORI NON ABBIA MAI CERCATO UN CONFRONTO CON ME, MA…"

1 – FESTIVAL DI SANREMO 2020, CODACONS CONTRO CHIARA FERRAGNI: NON SIA LA VALLETTA DI AMADEUS

Da www.leggo.it

chiara ferragni e fedez a roma 7

L’eventuale partecipazione di Chiara Ferragni accanto ad Amadeus al Festival di Sanremo 2020 scatena la furia del Codacons. «Siamo pronti ad intentare una causa legale contro la Rai e ad impugnare dinanzi alla Corte dei Conti e alla Procura il contratto di ingaggio - si legge in una nota stampa - Si tratta di una scelta sbagliata per l’azienda, che dovrebbe individuare modelli più adatti all’interno di programmi diretti ad un vasto pubblico, costituito in prevalenza da giovani».

Per l’associazione in difesa dei consumatori, Chiara Ferragni è un modello diseducativo: “È stata oggetto di numerose denunce alle autorità competenti per l’uso totalmente errato dei social network con particolare riferimento all’utilizzo che la stessa fa su Instagram del proprio figlio” aggiunge. Per il Codacons, il piccolo Leone è “utilizzato a scopo commerciale per promuovere marchi e prodotti vari, in totale violazione delle norme vigenti che tutelano i minori e la loro privacy”

2 – FESTIVAL DI SANREMO, CHIARA FERRAGNI PUBBLICA UN COMUNICATO E ASFALTA IL CODACONS

Emanuela Bruco per www.trendit.it

Qualche ora fa abbiamo riportato la notizia secondo cui il Codacons avrebbe minacciato di portare avanti una causa legale contro la Rai nel caso in cui Amadeus decidesse di includere Chiara Ferragni nel suo Festival di Sanremo.

Quest’ultima, pochi minuti fa, ha deciso di rispondere con un comunicato stampa alle critiche del Codacons, rimarcando quanto lei si sia spesa a favore dei consumatori e sottolineando il fatto che l’associazione più volte in passato avrebbe attaccato la sua persona o i suoi progetti, senza mai cercare un confronto diretto, ma diffondendo comunicati ostili e poco utili

Sono molto colpita del tempo e dell’aggressività che nelle ultime settimane il Codacons ha destinato alla mia persona e ai progetti che mi riguardano con dichiarazioni infondate e dal contenuto diffamatorio, che screditano me e comunicano ai consumatori informazioni errate […] Sono rammaricata di come una associazione che tanto ha fatto e tanto fa ogni giorno per noi consumatori non abbia mai cercato un confronto con me e le mie società per delineare nuove regole a tutela del consumo, ma abbia invece scelto la via dei comunicati ostili e infruttuosi. Spero che il Codacons continui a lavorare per tutelare i consumatori. Io sono pronta a dare la mia disponibilità

