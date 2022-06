FERROVIE NEL CAOS! – IL TRAFFICO SULLE LINEE CHE DA ROMA RAGGIUNGONO NAPOLI E PESCARA È ANCORA SOSPESO: OGGI SARÀ UN GIORNO DA INFERNO PER LE MIGLIAIA DI TURISTI IN VIAGGIO PER IL RIENTRO DAL PONTE DEL DUE GIUGNO – I RITARDI SONO DI ALMENO 100 MINUTI, CI SONO CODE IN TUTTE LE STAZIONI E LA SITUAZIONE NON SI RISOLVERÀ IN POCO TEMPO: DAL MOMENTO DEL DISSEQUESTRO SARANNO NECESSARI ALTRI TRE GIORNI PER RIPORTARE ALLA NORMALITÀ LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

(ANSA) – Resta sospeso il traffico ferroviario sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Pescara in seguito all'incidente di due giorni fa nella galleria Serenissima di Roma. Lo riferisce Trenitalia in una nota.

Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale.

Alcuni treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone.

I treni Regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Roma - Napoli via Formia

• Roma - Frosinone • Roma - Nettuno

• Roma - Frascati/Albano

I treni Regionali della seguente relazione possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Roma - Sulmona - Pescara I treni Regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Napoli - Aversa

• Napoli - Benevento

• Napoli - Caserta

• Napoli - Villa Literno.

2 - TRENI, WEEKEND DI CAOS NELL'ITALIA DIVISA IN DUE "DALLE VACANZE ALL'INCUBO"

Flavia Amabile per “La Stampa”

Mario Botta voleva soltanto trascorrere due giorni a Reggio Calabria dove vive la sua ragazza senza spendere una fortuna, ora che il gasolio è alle stelle. «Mi sono detto prendo il treno, ne approfitto per lavorare a un progetto che devo consegnare la prossima settimana in modo da avere il tempo per stare con lei».

Ora è alla stazione Termini tra la folla in fila davanti all'ufficio informazioni, dove la coda ha raggiunto tempi di attesa pari a quelli dei treni sui binari. La signora Nina Cioffi, invece, voleva solo tornare a riposarsi a Lecce dopo una settimana passata a Roma ad aiutare la figlia che ha un bambino di un anno e mezzo, un lavoro da infermiera e turni che la mettono spesso in difficoltà con le baby sitter.

È il destino di turisti, pendolari e parenti, di italiani e stranieri, di tutti gli sfortunati viaggiatori che avevano acquistato un biglietto ferroviario nei giorni in cui una motrice di un treno della linea ad Alta Velocità è deragliata nella galleria Serenissima, all'altezza della periferia Est di Roma. Sarà un'indagine a chiarire le cause dell'incidente di venerdì ma, dopo più di ventiquattro ore, i tabelloni con gli orari dei treni sono un campo di battaglia con ritardi di oltre un'ora e mezza.

Le Ferrovie dello Stato hanno messo a punto un piano per limitare i disagi ai passeggeri, soprattutto in vista dei rientri dopo il ponte del 2 giugno, ma il rallentamento della circolazione è diffuso ormai all'intera rete con numerose cancellazioni e rimodulazioni.

Per ora la tratta dell'Alta Velocità tra Roma e Napoli resta chiusa per consentire le verifiche agli uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno posto sotto sequestro l'area interessata dall'incidente. I pm di Roma hanno formalmente aperto un fascicolo di indagine e disposto una consulenza tecnica. Si sta cercando di effettuare in tempi relativamente brevi tutti i rilievi necessari al fine di poter togliere i sigilli, un atto che alle Ferrovie sperano possa avvenire presto.

Dal momento del dissequestro - fanno sapere - saranno poi necessari circa tre giorni per riportare alla normalità la circolazione ferroviaria. Non sarà semplice, quindi, viaggiare in treno nei prossimi giorni per chi non ha la possibilità di usare un mezzo alternativo. Le operazioni di ripristino richiederanno alcuni giorni anche perché nell'impatto la motrice ha divelto un palo della luce trascinandolo al centro dei binari. Il traffico al momento è sospeso anche sulla linea Roma-Pescara.

Per i prossimi giorni i treni Alta Velocità in direzione Sud saranno dunque deviati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia. Una scelta obbligata che però comporta maggiori tempi di percorrenza che Fs stima intorno ai 100 minuti. I treni instradati sul percorso via Formia non fermano a Napoli Afragola e per questo è stato attivato il servizio navetta per arrivare a Napoli Centrale. I convogli diretti nella Capitale, sempre via Formia, fermano invece alla stazione Tiburtina anziché Termini. Alcuni Intercity fermano a Campoleone.

Il giorno più difficile per chi deve viaggiare potrebbe essere oggi, quando dovrebbero riprendere il treno tutti quelli che hanno approfittato del ponte del 2 giugno, festa della Repubblica, per un fine settimana lungo. Per evitare affollamenti nelle stazioni della Capitale e nel capoluogo partenopeo, le Ferrovie hanno inviato mail ed sms a tutti i passeggeri dell'Alta Velocità, avvertendo dei ritardi, dei possibili disagi e offrendo anche la possibilità di rinunciare al viaggio con il rimborso integrale del biglietto.

Alcuni viaggiatori hanno apprezzato l'informazione, altri si sono lamentati per il ritardo anche nell'invio. «Mi è arrivata la comunicazione quando ero già in stazione», commenta Giuditta Festa.

«Noi avevamo prenotato una vacanza al mare, sono saltate tutte le coincidenze, nessuno ci sa dire nulla, nessuno ci ha avvertiti», spiega Pierre Beaury che arriva dalla Francia con un gruppo di amici e invece, di essere in spiaggia, è davanti all'ufficio informazioni della stazione Termini a cercare di capire che cosa fare.

Nel frattempo anche il Frecciarossa 9311, che era partito nella mattinata di venerdì da Torino, è stato posto sotto sequestro. Gli inquirenti stanno analizzando il tratto di binari interessato dall'incidente e in particolare la presenza di eventuali deformazioni o di un problema agli scambi. I magistrati di piazzale Clodio attendono le informative dalle forze dell'ordine intervenute dopo l'incidente e al momento il fascicolo è stato rubricato contro ignoti. Nell'incartamento si ipotizza il reato di delitto colposo di pericolo, definito dall'articolo 450 del codice penale.

