29 ott 2024 15:21

LA FESTA DEI MORTI... DI FIGA - HALLOWEEN È UN'OCCASIONE D'ORO PER FUGGIRE DALLA MONOTONIA DELLA MONOGAMIA E DARE SFOGO ALLE PROPRIE PERVERSIONI - CON LA SCUSA DI "UN'INUTILE FESTA PAGANA", MOLTI FEDIFRAGHI POTRANNO UTILIZZARE IL PONTE PER PASSARE DEL TEMPO CON I LORO AMANTI - IL SITO "INCONTRI EXTRACONIUGALI" RIVELA CHE IN QUESTO PERIODO LE VENDITE DI SEX TOY, COME VIBRATORI, MA ANCHE LE "BEN WA BALLS" (LE PALLINE VAGINALI CONOSCIUTE ANCHE COME GEISHA BALLS), FRUSTINI, MANETTE AUMENTANO VERTIGINOSAMENTE…