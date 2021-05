FIATO SUL COLLE - OLTRE A MARCO GERVASONI, TRA GLI INDAGATI PER LE MINACCE E LE CRITICHE VIA SOCIAL A MATTARELLA C’È ANCHE FRANCESCA TOTOLO, 44ENNE GIORNALISTA CHE COLLABORA CON LA RIVISTA “IL PRIMATO NAZIONALE”, VICINA A CASAPOUND - NON C’ERA UNA REGIA COMUNE, MA GLI INDAGATI ERANO TUTTI RICONDUCIBILI ALL’ESTREMA DESTRA - “LA VERITÀ”: “ALBAMONTE, IL PM CHE HA MESSO NEL MIRINO I SOVRANISTI, È SEGRETARIO DI AREA, LA CORRENTE DELLE TOGHE DI SINISTRA E SUL SUO PROFILO FACEBOOOK PUBBLICAVA BANDIERE PARTIGIANE”

MARCO GERVASONI

1 - SARÀ MICA MARCO GERVASONI IL PROFESSORE PERQUISITO NELL’AMBITO DELL’INDAGINE PER MINACCE E OFFESE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? IL PROFILO SEMBRA CORRISPONDERE: HA 53 ANNI E INSEGNA ALL’UNIVERSITÀ DEL MOLISE

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sara-mica-marco-gervasoni-professore-perquisito-nell-rsquo-ambito-269756.htm

2 - CRITICHE A MATTARELLA INDAGATI E PERQUISITI DOCENTI E INFLUENCER

Estratto dell’articolo di Fabio Amendolara per "La Verità"

EUGENIO ALBAMONTE

Il pm della controversa espulsione dall' Italia della cittadina kazaka Alma Shalabayeva, Eugenio Albamonte, segretario di Area, la corrente delle toghe di sinistra a cui appartengono anche Magistratura democratica e Movimento per la giustizia, che sul suo profilo Facebook, come aveva scoperto la scrittrice Francesca Totolo, collaboratrice del Primato nazionale, che si è ritrovata tra i perquisiti, pubblicava bandiere partigiane, ha messo nel mirino i sovranisti.

FRANCESCA TOTOLO

Dopo essersi concentrato su Casa Pound per l' occupazione dello stabile di via Napoleone III a Roma (inchiesta partita proprio dopo una denuncia dell' Anpi), ha fatto perquisire undici persone, tra Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania, per i reati di offesa all' onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per istigazione a delinquere.

(…)

3 - DEVI MORIRE FARAI LA FINE DI TUO FRATELLO

CASAPOUND CONTRO EUGENIO ALBAMONTE.

Edoardo Izzo per "la Stampa"

C' è anche Marco Gervasoni - 53enne romano, professore ordinario di Storia Contemporanea all' università del Molise - tra le 11 persone indagate nell' inchiesta dei carabinieri del Ros, coordinata dalla procura di Roma, per i reati di offesa all' onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per istigazione a delinquere.

ELLY SCHLEIN MARCO GERVASONI - MEME

I messaggi che riportano gravi offese e minacce contro il Capo dello Stato sono stati pubblicati su Twitter: «Bastardo», «Devi morire» si leggeva su alcuni dei post incriminati. Non è la prima volta che il capo dello Stato viene minacciato di morte, al punto da augurargli la fine del fratello Piersanti, ucciso dalla mafia nel 1980.

Nel corso degli accertamenti, culminati nelle perquisizioni condotte ieri in otto citta, da Roma a Padova, da Bologna a Torino, è emerso un collegamento tra Gervasoni e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma russa VKontakte, social simile a Facebook.

EUGENIO ALBAMONTE

Il docente è molto attivo anche su Twitter, e proprio per un commento sulla nota piattaforma web, nei mesi scorsi, era finito al centro delle cronache. Aveva scritto Gervasoni: «Ma che è, n' omo?», in riferimento alla copertina de L' Espresso dedicata al vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Elly Schlein, espressione che gli era costata un rinvio alla Commissione etica da parte del Senato accademico dell' ateneo del Molise. Il professore si era difeso sostenendo che il suo era un «esperimento sociale».

IL TWEET DI FRANCESCA TOTOLO SULLO SMALTO DI JOSEPHA

«Si possono fare commenti sul fisico della Meloni, di Salvini, Trump e Berlusconi - aveva ribattuto - Mentre non è consentito farlo su esponenti di sinistra».

SIMONE PILLON FRANCESCA TOTOLO

Ma già nel luglio 2019 Gervasoni era stato travolto dalle critiche per aver twittato la frase: «Ha ragione Giorgia Meloni, la Sea-Watch va affondata. Quindi Sea-Watch bum bum, a meno che non si trovi un mezzo meno rumoroso», presa di posizione che gli era costata il mancato rinnovo del contratto con l' università Luiss come docente di Storia comparata dei sistemi politici.

MARCO GERVASONI

Oltre a Gervasoni, tra gli indagati, figura anche l' influencer e giornalista, Francesca Totolo. La 44enne - collaboratrice di "Primato Nazionale" , rivista vicina a CasaPound - era balzata agli onori delle cronache per un tweet sulle unghie laccate di Josefa, superstite del naufragio al largo della Libia nel luglio 2018. Insieme ai due noti personaggi ci sono, tra gli altri, un pensionato, un ottico, l' impiegato di un ospedale di Roma e uno studente.

I post e i contenuti multimediali offensivi nei confronti di Mattarella risalgono al periodo tra aprile 2020 e febbraio 2021 e prendono di mira le scelte fatte dall' Italia per contrastare la diffusione del Covid-19.

francesca totolo

Il Reparto indagini telematiche del Ros - coordinato dal procuratore di Roma, Michele Prestipino e dai pm Eugenio Albamonte e Gianfederica Dito - ha ricostruito la rete relazionale e le abitudini social delle persone coinvolte, di età compresa tra i 44 e i 65 anni. È stata rilevata la diffusione nel web di plurime condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato che, stando a quanto scrivono i carabinieri del Ros, appaiono frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più alte Istituzioni del Paese.

i tweet di marco gervasoni 6

Secondo quanto apprende La Stampa, non vi sarebbe però una regia comune dietro agli attacchi via web: «Nessuna associazione a delinquere». Anche se alcuni indagati, spiegano, «sono riconducibili a una precisa area di influenza, legata all' estrema destra e ai gruppi suprematisti».

i tweet di marco gervasoni 5 MARCO GERVASONI 1 francesca totolo 1 TWEET DI FRANCESCA TOTOLO francesca totolo 2 TWEET DI FRANCESCA TOTOLO i tweet di marco gervasoni 1 i tweet di marco gervasoni 3 EUGENIO ALBAMONTE EUGENIO ALBAMONTE i tweet di marco gervasoni i tweet di marco gervasoni 4 i tweet di marco gervasoni 2 LA STAMPA INTERVISTA FRANCESCA TOTOLO