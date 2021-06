FIATO AI TRUMPONI - IL PUZZONE AUGURA BUONA FORTUNA A BIDEN PER L'INCONTRO CON PUTIN E LO PERCULA: "JOE, PER FAVORE, NON ADDORMENTARTI" - L'EX PRESIDENTE HA POI RICORDATO IL SUO VERTICE CON IL LEADER RUSSO A HELSINKI: "GLI STATI UNITI HANNO GUADAGNATO MOLTO, COMPRESO IL RISPETTO DELLA RUSSIA" - BIDEN VEDRA' PUTIN MERCOLEDì A GINEVRA, IN SVIZZERA: "GLI STATI UNITI RISPONDERANNO IN MODO SOLIDO E SIGNIFICATIVO SE..."

Dagotraduzione dal DailyMail

Trump e Putin

L’ex presidente Donald Trump ha augurato buona fortuna al presidente Biden per il suo incontro di mercoledì prossimo con il leader russo Vladimir Putin.

«Buona fortuna a Biden nel trattare con il presidente Putin: non addormentarti durante l’incontro e per favore dagli i miei più cordiali saluti» ha detto Trump in una dichiarazione via mail.

Durante la campagna elettorale, Trump ha soprannominato il suo avversario “Sleepy Joe”.

Trump e Putin 2

Biden ha trascorso il suo primo giorno intero in un tour europeo incontrando giovedì il primo ministro britannico Boris Johnson. La prossima settimana incontrerà i leader mondiali prima di sedersi con Putin mercoledì a Ginevra, in Svizzera.

«Come presidente, ho avuto un incontro fantastico e molto produttivo a Helsinki, in Finlandia, con il presidente russo Putin», ha affermato Trump nel suo messaggio.

«Nonostante il tardivo ritratto di fake news dell'incontro, gli Stati Uniti hanno vinto molto, compreso il rispetto del presidente Putin e della Russia».

Joe Biden e Boris Johnson

I critici hanno accusato Trump di essere stato morbido con Putin. Le agenzie di intelligence hanno concluso che il Cremlino ha cercato di inclinare le elezioni a favore di Trump come parte di uno sforzo per minare la democrazia americana e installare un leader più debole di quella di Hillary Clinton.

Ma Trump ha detto che è stata l'ingerenza degli investigatori del suo stesso paese a minacciare di ostacolare la sua amministrazione.

Johnson e Biden

«A causa della falsa Russia, Russia, Russia Hoax, inventata e pagata dai Democratici e dalla storta Hillary Clinton, gli Stati Uniti sono stati messi in svantaggio, uno svantaggio che è stato comunque superato da me», ha detto.

Biden e i suoi funzionari hanno affermato di vedere il viaggio in Europa come un'opportunità per riaffermare la leadership americana.

«Non stiamo cercando un conflitto con la Russia. Vogliamo una relazione stabile e prevedibile», ha detto.

Joe Biden

«Sono stato chiaro: gli Stati Uniti risponderanno in modo solido e significativo se il governo russo si impegnerà in attività dannose. Lo abbiamo già dimostrato. Ho intenzione di comunicare che ci sono conseguenze per la violazione della sovranità delle democrazie negli Stati Uniti, in Europa e altrove».

Quando si siederà con Putin, Biden farà pressione privatamente con Putin su tutto, dagli attacchi degli hacker russi alle imprese americane, all'incarcerazione del leader dell'opposizione Alexei Navalny e agli sforzi segreti del Cremlino per interferire nelle elezioni.