FIGHT CLUB A VILLA ARZILLA - A CASALMAGGIORE, DUE ANZIANE DI 85 ANNI SONO FINITE ALL'OSPEDALE DOPO UNA LITE NATA PER UNA DISCUSSIONE SU CHI FOSSE "LA PIÙ ELEGANTE" - LE DUE SONO ARRIVATE ALLE MANI FINO A CADERE ENTRAMBE A TERRA RIPORTANDO UNA LA FRATTURA DEL FEMORE, L’ALTRA LA LUSSAZIONE DI UNA SPALLA…

Rosario Pisani per www.corriere.it

RISSA TRA ANZIANE

La vanità femminile non ha davvero limiti di età. A dimostrarlo, quanto accaduto tra due anziane ospiti di una casa di riposo di Casalmaggiore (Cremona) che hanno pesantemente litigato per chi fosse, tra le due, la più elegante nel vestirsi. Probabilmente vi saranno altre ragioni alla base della lite, sui cui ora indaga la direzione della Rsa per evitare che un simile episodio si ripeta.

Ciò che è certo è che tra le due signore, entrambe attorno agli 85 anni, la discussione si è presto trasformata in un violento litigio con spintoni reciproci sino a cadere entrambe a terra riportando una la frattura del femore, l’altra la lussazione di una spalla.

Il personale della Rsa ha trovato le due anziane doloranti e, viste le condizioni, dopo la chiamata al 118 è stato necessario portarle all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Fino alla violenta lite, le due donne erano molto amiche, consumavano i pasti insieme allo stesso tavolo nella sala da pranzo della struttura.

Si scambiavano esperienze e ricordi di gioventù, raccontando di come amassero vestire con eleganza sfoggiando abiti di gran foggia. Il racconto di una probabilmente ha finito per stancare e mettere di cattivo umore l’altra la quale, alla fine, non avrebbe più accettato la vanitosa narrazione dell’amica che, oltretutto, insisteva nell’esaltare il proprio guardaroba.

Il rapporto di confidenza si è incrinato al punto che non riuscivano nemmeno a incrociarsi negli spazi comuni della struttura. Una delle due donne, vedendo passare davanti alla propria stanza la rivale, è uscita sferrandole improvvisamente uno schiaffo sulla testa. Gesto che ha provocato la reazione dell’altra, che ha restituito il colpo per poi accapigliarsi con la rivale fino alla rovinosa caduta.

Quando il personale dell’ospedale le ha accolte in reparto, non ha nascosto un certo stupore nello scoprire il motivo del ricovero. La donna in condizioni più gravi è stata operata d’urgenza per la frattura al femore, mentre la rivale è stata curata con una manovra per rimetterle a posto la spalla. Stupiti gli altri ospiti della Rsa, così come il personale, perché nessuno si aspettava una tale esplosione di violenza da parte di quelle due stravaganti ma innocue anziane.

